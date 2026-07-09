Lancée fin 2025 à Lyon, l’application Mélimélo séduit déjà 25 000 utilisateurs. Ses créateurs veulent simplifier l’organisation du foyer tout en favorisant un meilleur partage des tâches.

"Le désordre, en ordre". Telle est la devise de Mélimélo, cette application lyonnaise lancée fin 2025 par Fabien Manquin et François Pluchino. Les deux co-fondateurs oeuvrent dans une ambition, remettre de l'ordre dans des foyers où l'organisation peut être difficile. Et ça marche ! Pour l'instant, 25 000 utilisateurs ont téléchargé l'application, en hausse de 1 500 par semaine. Côté chiffres d'affaires, Fabien Manquin nous confie qu'il avoisine "les 4 000 euros mensuels, en hausse de 60 % par mois."

Mélimélo comporte 25 modules pour l'abonnement payant, 20 pour le modèle gratuit, du calendrier, à la liste de courses en passant par le menu du soir et le jour de sortie des déchets. "En tant que papas, on s'est aperçus que la charge mentale pouvait exploser sans véritable organisation", explique Fabien Manquin. Ce "cerveau du foyer" comme aime l'appeler son fondateur, regroupent les usages de nombreuses applications déjà présentes sur le téléphone. "Ces applications ne communiquent pas entre elles, c'est un bout du problème. Au final, notre téléphone devient plein, comme notre tête", soutient Fabien Manquin.

Rééquilibrer les tâches au sein du couple

Si Mélimélo a été créé dans un but d'organiser, ses créateurs ont souhaité que cet outil serve à rééquilibrer les tâches du foyer, alors que 54 % des femmes déclarent prendre majoritairement en charge les tâches ménagères, contre 7 % des hommes. Pour Fabien Manquin, le problème n'est pas seulement dans la réalisation des tâches, il l'est aussi dans leur planification. "L'objectif, c'est d'arriver à ce que les hommes prennent des initiatives. D'ailleurs, 72 % des foyers créés sur l'appli le sont par des femmes, et 58 % des premiers invités sont des hommes. Notre ambition, c'est de réduire leur charge mentale", développe-t-il.

Pour ajouter une aide supplémentaire aux utilisateurs, Melia, un moteur IA est intégré à l'application. D'un simple prompt, Melia peut par exemple rappeler la date de péremption des aliments du frigo, ou bien vous donner tous les anniversaires du mois. De quoi grandement aider à l'organisation d'un foyer.

Attaquer le marché européen

Plus de modules, une IA plus productive, les fondateurs de Mélimélo ne comptent pas s'arrêter là. "Nous travaillons sur les modules de bien-être, les utilisateurs veulent organiser leur nutrition, leur pratique sportive... Sur l'aspect IA, nous réfléchissons a créer notre propre box assistant à l'instar d'Alexa", s'enthousiasme Fabien Manquin. Un développement rapide, de quoi rêver à l'international. "Aujourd'hui, nous n'avons aucun concurrent sur le marché de l'organisation complète du foyer. L'enjeu est de se stabiliser économiquement pour ensuite investir l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne dans 6 mois-1 an", projette-t-il.

Prochaine étape, la levée de fonds. Dans les mois qui suivent, l'entreprise qui ne compte que ses deux créateurs parmi les salariés s'apprête à rencontrer des investisseurs. "On est optimistes sur les chiffres", lance Fabien Manquin. Un supplément financier non-négligeable étant donné que les recettes de Mélimélo se réduisent pour l'instant aux abonnements premiums (3, 99 euros mensuels), ses deux créateurs ayant fait le choix de ne pas mettre de pubs.

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