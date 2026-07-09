Le château de Grignan dans la Drôme est en lice pour la finale du Monument préféré des français (Crédit : Loic Julien @Chateaux-de-la-Drome

Le château de Grignan est sélectionné parmi les quatorze sites du patrimoine français en lice pour la finale de la 9e édition du "Monument préféré des Français" présenté par Stéphane Bern.

Lancée en 2014, l’émission du Monument préféré des Français revient en 2026 pour une neuvième édition. Cette année encore, notre belle région est représentée par un site vertigineux : le château de Grignan dans la Drôme provençale.

En mai 2026 étaient tombés les sites présélectionnés pour le concours du Monument préféré des Français. En Auvergne-Rhône-Alpes, le public avait soutenu la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film, qui n’ont malheureusement pas été retenus, ainsi que l'heureux château de Grignan.

Un monument du XIIe rénové à nouveau en 2026

Avec, à ce jour, un palmarès bredouille, la région compte bien sur son château drômois pour remporter le cœur du public. Construit au XIIe siècle, ce château fort est rénové en prestigieuse demeure de plaisance au XVe siècle illustrant alors l’architecture Renaissance. Un siècle plus tard, c’est au tour de Marquise de Sévigné de marquer l’histoire de ce monument en y séjournant avec sa fille. Une femme de lettres que le château n’a pas manqué de célébrer cet été à l’occasion des quatre cents ans de sa naissance.

Le Monument préféré des Français sera élu prochainement lors de l’émission présentée par Stéphane Bern. (Crédit : Aurèle Bossan / Morgane production)

Depuis, classé monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le Château de Grignan inaugure en 2026 un agrandissement de la visite permanente sur 500m2 au deuxième étage, dédié aux personnages et aux faits marquants du XVIIe siècle.

Lire aussi : Stéphane Bern : “Renoncer à protéger l’héritage du passé serait un hara-kiri culturel”





Quinze jours de vote

Cette année encore, la concurrence est rude et la victoire se jouera contre treize autres sites du patrimoine. À chaque région, son monument : le Palais des ducs et des états de Bourgogne (Bourgogne-Franche-Comté), le domaine de Suscinio (Bretagne), la cathédrale Notre-Dame (Centre-Val de Loire), l’église Saint-Michel (Corse), la gare de Metz (Grand Est), le phare de la Caravelle (Martinique), la piscine Art déco Roger-Salengro (Hauts-de-France), le petit Trianon et ses jardins (Île-de-France), la basilique Sainte-Thérèse (Normandie), les thermes de Cassinomagus (Nouvelle-Aquitaine), l’observatoire du Pic du Midi (Occitanie), le sous-marin Espadon (Pays de la Loire) et le centre de la Vieille Charité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Les votes sont ouverts depuis le matin du 9 juillet et ce, pour quinze jours et se clôtureront le vendredi 24 juillet à minuit. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site de France Télévisions ici. Le résultat sera annoncé prochainement lors de l’émission présentée par Stéphane Bern.