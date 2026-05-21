Meyzieu : la venue d’un prédicateur salafiste lors du salon "Aux Sources" crée une nouvelle fois la polémique

Vincent Souleymane, prédicateur proche des Frères musulmans doit se rendre à Meyzieu les 13 et 14 juin pour le salon « Aux Sources. » Capture d’écran

Les 13 et 14 juin, Meyzieu accueillera le salon "Aux Sources", lors duquel est prévue la venue de Vincent Souleymane, prédicateur salafiste connu pour ses positions radicales, et proche des Frères musulmans. Le maire souhaite interdire le rassemblement.

L’histoire se répétera-t-elle ? Malgré l’arrêté pris l’an passé par l’ancien maire de Meyzieu, Christophe Quiniou (DvD) pour interdire la tenue du salon "Aux Sources", en raison de la présence de Vincent Souleymane, prédicateur salafiste proche des idées des Frères musulmans, le tribunal administratif de Lyon avait finalement autorisé le rassemblement. En sera-t-il de même cette année ?

Le salon "Aux Sources" doit en effet se tenir les 13 et 14 juin à Meyzieu pour sa quatrième édition en présence, notamment, de Vincent Souleymane. Le maire de la commune, Issam Benzeghiba (divers centre), a d’ores et déjà annoncé à nos confrères du Progrès "ne pas souhaiter que cet événement se tienne sur la commune" et assure travailler sur un arrêté d’interdiction plus efficace que son prédécesseur "pour ne pas être retoqué."

Lire aussi : "Prises de position radicales" et prédicateur salafiste : le maire de Meyzieu interdit un salon prévu ce week-end

"Une logique d’entrisme communautariste qui se développe"

La députée Rassemblement national du Rhône, Tiffany Joncour, est une nouvelle fois vent debout contre la tenue du salon. Sur ces réseaux sociaux, l’élue estime que "sous couvert de spiritualité, c’est une logique d’entrisme communautariste qui se développe." Et d’ajouter : "Quand des figures proches de l’islam politique et du communautarisme sont invitées à prendre la parole, la République doit réagir. J’ai saisi la préfecture du Rhône."

À Meyzieu, il ne s’agit plus d’un simple “événement culturel”.



Quand des figures proches de l’islam politique et du communautarisme sont invitées à prendre la parole, la République doit réagir.



J’ai saisi la préfecture du Rhône. 🇫🇷 pic.twitter.com/5TlkBcNNSN — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) May 21, 2026

Contactée, la préfecture nous indique être "en lien" avec la municipalité, mais que "c’est d’abord au maire d’envisager de prendre un arrêté à son niveau." Les services de l’État précisent par ailleurs analyser "actuellement les risques de troubles à l’ordre public qui justifieraient une telle mesure."

Sur sa chaîne YouTube, Vincent Souleymane est suivi par plus de 32 800 abonnés et cumule près de 2 410 000 vues.