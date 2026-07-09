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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : la RD2 sera barrée jusqu'au 16 juillet pour des travaux

  • par Loane Carpano

    • En raison de travaux de gravillonnage, la route départementale 2 sera barrée du 9 au 16 juillet dans le Rhône.

    Le trafic sur la RD2, permettant de relier Givors à Saint-Symphorien-sur-Coise, devrait être perturbé dès ce jeudi 9 juillet, et ce, jusqu'au 16 juillet. Pour cause ? Des travaux de gravillonnage réalisés sur la chaussée.

    Par conséquent, la route qui traverse différentes communes, telles que Saint-Maurice-sur-Dargoire, ou Saint-Andéol-le-Château sera barrée durant les travaux.

    Lire aussi : Lyon : des travaux réalisés en urgence sur le mur de la montée des Génofévains en raison d'un risque de basculement

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