En raison de travaux de gravillonnage, la route départementale 2 sera barrée du 9 au 16 juillet dans le Rhône.

Le trafic sur la RD2, permettant de relier Givors à Saint-Symphorien-sur-Coise, devrait être perturbé dès ce jeudi 9 juillet, et ce, jusqu'au 16 juillet. Pour cause ? Des travaux de gravillonnage réalisés sur la chaussée.

Par conséquent, la route qui traverse différentes communes, telles que Saint-Maurice-sur-Dargoire, ou Saint-Andéol-le-Château sera barrée durant les travaux.

Lire aussi : Lyon : des travaux réalisés en urgence sur le mur de la montée des Génofévains en raison d'un risque de basculement