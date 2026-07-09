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L’Art Restaurant, situé dans le 2e arrondissement de Lyon

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 2ème arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 2ème arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 2ème arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNote GoogleNombre d'avis
    1ART Restaurant Lyon4,81 414
    2Monsieur P4,81 158
    3Souk Souk4,81 116
    4Le Bouchon des Cordeliers4,72 917
    5Brasserie des Deux Rives4,72 506
    6B.L.O4,71 350
    7L'Arquebuse4,7822
    8LE F2 Restaurant4,61 525
    9Restaurant Le Vivarais4,61 163
    10MAISON LÉA4,5957

    Dans le 2ème arrondissement, l'Art Restaurant s'impose juste devant Monsieur P et le Souk Souk. Les trois établissements ayant obtenu la note de 4,8 / 5, c'est au nombre d'avis Google, que cela s'est joué.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 2ème arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 500 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes.

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 1er arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 2e.

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