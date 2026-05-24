Des coups de feu ont éclaté dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai dans le 8e arrondissement de Lyon.

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs détonations ont été entendues au niveau du quartier Beauvisage, en plein cœur du 8e arrondissement de Lyon, selon les informations de LyonMag. Des témoins ainsi que trois agents de sécurité présents dans le hall d’un immeuble ont alerté les forces de l’ordre après les tirs.

Toujours selon les premiers éléments, trois individus présents à proximité de la tour auraient pris la fuite en direction du hall d’entrée juste après les coups de feu et auraient été mis à l'abri par les agents de sécurité. Un individu circulant en scooter se serait ensuite arrêté à proximité de l’entrée du parking avant de repartir.

Pour le moment, aucun blessé n’est à déplorer dans cette nouvelle affaire qui touche le 8e arrondissement, six jours après la fusillade dans le quartier Mermoz. Une Renault Clio stationnée dans le secteur aurait en revanche été touchée à deux reprises par des tirs.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les auteurs des coups de feu. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale (DCT), sous l’autorité du parquet de Lyon.

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