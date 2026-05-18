Les forces de l’ordre constatent les dégâts dans le quartier de Sully à Décines-Charpieu @RB

Lors de sa prise de fonction, le préfet Étienne Guyot a promis une réponse ferme en matière de sécurité, alors que la violence gangrène Décines-Charpieu.

A peine arrivé à la tête de la préfecture du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Etienne Guyot doit faire face à un dossier brûlant, celui de la rue de Sully, à Décines-Charpieu, théâtre de multiples violences depuis la fin du mois d'avril. Interrogé ce lundi 18 mai à l'occasion de sa prise de fonction, Etienne Guyot a fait de la sécurité "une priorité absolue sur tous les plans : la lutte contre le narcotrafic, le démantèlement des points de deals, la présence sur le terrain mais aussi la sécurité du quotidien".

Pour rappel, le 24 avril dernier, une passante et un mineur étaient blessés par balle à Décines-Charpieu. D'autres tirs d'intimidation ont été entendus quelques jours plus tard, ainsi que plusieurs incendies ont été déclarés, notamment le 11 mai dernier, qui a provoqué la mort de trois habitants.

Une unité de CRS avait finalement été déployée pour assurer la sécurité des habitants de la rue Sully. La maire de la commune Laurence Fautra (LR) avait réclamé l'Etat d'urgence, quand le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait réitéré la volonté du gouvernement de "démanteler les réseaux, frapper les trafiquants et protéger les Français".

« C’est cette expérience lyonnaise qui a fait ce que je suis devenu ». Ancien sous préfet à Lyon entre 1992 et 1994, le nouveau préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Étienne Guyot a dévoilé ses priorités : la sécurité, ainsi qu’une bonne entente entre tous les interlocuteurs pic.twitter.com/Mr9GrOffd3 — Lyon Capitale (@lyoncap) May 18, 2026

Lire aussi :