Etienne Guyot, préfet du Rhône, et Grégory Doucet, maire de Lyon lors d’un point presse sur une opération de lutte contre le narcotrafic dans le quartier de la Guillotière. (Clemence Margall)

Pour son premier déplacement officiel, le nouveau préfet du Rhône Étienne Guyot a supervisé une vaste opération anti-narcotrafic à Lyon, Villeurbanne et Tassin. Plus de 65 personnes ont été interpellées et 100 kilos de drogues saisis dans tout le département.

Après les mots, les actes. C’est dans un contexte brûlant que le nouveau préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Etienne Guyot, a pris ses fonctions hier, lundi 18 mai. Alors que l’agglomération lyonnaise connaît une série de fusillades et d’incendies volontaires en lien avec le trafic de stupéfiants, le haut fonctionnaire a assuré faire de la sécurité "une priorité absolue".

C’est donc assez naturellement qu’Étienne Guyot a réservé son premier déplacement à une vaste opération de lutte contre le narcotrafic menée ce mardi après-midi dans le quartier de la Guillotière (3e et 7e arr.) à Lyon, place Grandclément à Villeurbanne, et à Tassin-la-Demi-Lune.

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65 personnes interpellées et 100 kilos de drogues saisis

Plus tôt ce mardi, les services de l’État avaient déjà annoncé que plus de 1 000 policiers nationaux et militaires de la gendarmerie nationale menaient 200 opérations de contrôles ciblés dans la région lyonnaise. "Une opération sans précédent dans le Rhône" demandée par le préfet "dès (s)on arrivée" la semaine dernière, a-t-il indiqué à l’occasion d’un micro-tendu, aux côtés du maire de Lyon Grégory Doucet, et du procureur de la République de Lyon, Thierry Dran. Les forces de l’ordre ont ainsi procédé à l’interpellation de 65 personnes ce mardi dans le département, ainsi qu’à la saisie de 100 kilos de drogues et 7 armes.

Le maire de #Lyon a salué le travail de l’Etat et des différents acteurs dans la lutte contre le narcotrafic et souhaite également accentuer la prévention auprès des jeunes. https://t.co/XMEYky9vPH pic.twitter.com/Oo5eNDJkl4 — Lyon Capitale (@lyoncap) May 19, 2026

Des résultats qui n’auraient pas été possibles sans la coopération des différents acteurs, s’est encore félicité le haut fonctionnaire. "C’est une opération qui a été préparée minutieusement, pendant plusieurs semaines, en ciblant des appartements "nourrices", des commerces, des secteurs, de façon à être le plus efficace possible", a-t-il ajouté. Perquisitions, contrôles de points de deal, de vendeurs, mais aussi de consommateurs "qui participent à ce fléau", "cette opération va être amenée à se reproduire. Il ne faut laisser aucun territoire hors de la République. La volonté de l’État est d’être très présent", a encore martelé Etienne Guyot.

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"Un signal fort"

"Je suis très heureux que l’union sacrée soit faite entre les différents acteurs pour lutter contre le narcotrafic. Je sais à quel point certains quartiers sont touchés par ce fléau", a également salué Grégory Doucet. Lundi soir, trois personnes ont encore été blessées par balle dans le 8e arrondissement, à proximité du quartier des États-Unis. Et d’ajouter : "C’est un signal fort qui est envoyé et je me réjouis que cette coordination en fasse la démonstration aujourd’hui." L’édile lyonnais a également réaffirmé sa volonté de renforcer la prévention quant à l’entrée des plus jeunes dans le narcotrafic. "Nous avons besoin de mobiliser tous les acteurs de la prévention pour intervenir très tôt", a-t-il ainsi plaidé. Et Etienne Guyot de confirmer : "On ne doit rien lâcher pour mettre des coups d’arrêt contre ces trafiquants."

Le nouveau préfet s’est ensuite rendu dans le quartier du Tonkin, puis place Grandclément, à Villeurbanne, où la présence policière a largement été renforcée dans le secteur depuis plusieurs mois. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, était par ailleurs présent, saluant le travail mené par les forces de l’ordre et l’État sur ces secteurs connus pour le trafic de drogues. "Je suis très heureux que le préfet réserve son premier déplacement à notre ville. Il ne faut rien lâcher sur ces endroits-là où nous avons obtenu des résultats colossaux. Il ne faut pas décevoir la confiance obtenue auprès des habitants", a enfin ajouté l'élu villeurbannais.

Après une première opération à la Guillotiere les forces de polices et le préfet sont en intervention dans le quartier de Grandclement à Villeurbanne 👮‍♀️

Le maire de Villeurbanne est présent pic.twitter.com/OEbj1sA76q — Lyon Capitale (@lyoncap) May 19, 2026

"Les enquêtes sont en cours"

Concernant les interpellations récemment menées à Villeurbanne et ailleurs dans la région lyonnaise, "les enquêtes sont en cours", a indiqué Nelson Bouard, contrôleur général des services actifs de la police nationale. "Dans le volet plus discret du judiciaire, une division de criminalité organisée spécialisée et une division de la criminalité territoriale travaillent d’arrache-pied sur ces enquêtes judiciaires. Elles ont de beaux résultats et vont continuer à rechercher les auteurs des derniers faits jusqu’au bout", a-t-il encore déclaré.

Après Villeurbanne, Etienne Guyot a achevé ce premier déplacement en se rendant à Tassin-la-Demi-Lune, dans l’Ouest lyonnais. Depuis le début de l'année, la région lyonnaise recense "un peu moins de 70 actes d’intimidation, alors qu'en 2025, ce sont 71 faits recensés sur toute l'année", a relevé le ministre de l'intérieur Laurent Nuñez vendredi sur France 5.

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