Des tirs ont éclaté lundi soir dans le quartier des États-Unis. Trois personnes ont été blessées, dont deux en urgence absolue, tandis que les tireurs ont pris la fuite.

Une nouvelle fusillade a éclaté lundi 18 mai en soirée dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, peu après 21 heures, les secours ont été alertés pour intervenir rue Professeur-Tavernier, à proximité du marché des États-Unis. À leur arrivée, deux hommes gisaient au sol, grièvement touchés par des tirs. Une troisième victime s’est rendue par ses propres moyens à l’hôpital.

Selon nos confrères, plusieurs individus auraient ouvert le feu avant de s’enfuir à trottinette. Le lien entre ces tirs et le trafic de stupéfiants restent pour l'heure à confirmer.

De son côté, le parquet de Lyon a ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs et comprendre le déroulement précis des faits alors que les fusillades et les actes d'intimidations se multiplient un peu partout dans la Métropole de Lyon.

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