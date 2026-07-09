Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 10 au 12 juillet

Le parcours de la marche des fiertés a été modifié. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Festival, concert, spectacle de drônes... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à ne pas manquer pour ce week-end du 10 au 12 juillet.

Participer à la marche des fiertés

Marche des Fiertés 2025 @CM

Bonne nouvelle. Malgré les fortes chaleurs, la marche des fiertés aura bel et bien lieu à Lyon. Le centre LGBTI de Lyon mènera le cortège samedi 11 juillet à 13h, depuis la place Maréchal Lyautey (6e arr.). Une édition toute particulière puisqu'elle célébrera les 30 ans de la marche lyonnaise. Pour les fêtards, la journée se poursuivra par un open air où drag show et dj sets enflammeront la piste.

Danser au festival Fêtes Escales

Ce week-end, Lujipeka, Rokia Traoré, ou encore Asfar Shamsi, seront à Vénissieux pour le festival gratuit Fêtes Escales. Au programme de l'événement : du rap, de la pop urbaine, du blues, ou encore de la folk. Bref il devrait y en avoir pour tous les goûts. L'événement se clôturera par un grand feu d'artifice lundi 13 juillet. L'organisation vous donne rendez-vous au parc Louis Dupic les 11, 12 et 14 juillet.

Assister au Drone Art show Harry Potter

L'Éveil des Lumières, grand spectacle de 500 drones au parc de la Tête d'Or.

Pour les vingt ans de la saga Harry Potter, 1 200 drones investissent l'hippodrome de Parilly du 9 au 11 juillet. L'occasion de profiter d'un spectacle de drone d'une heure, retraçant les scènes les plus mythiques de la saga, le tout, accompagné de la bande sonore de John Williams. Pour les gourmands, des stands de restauration proposeront de quoi se régaler.

Festoyer au festival La brise

Que vous soyez petits ou grands, le festival La brise vous attend vendredi 10 juillet sur la place du 8 mai 1945, dans le 8e arrondissement de Lyon. Au programme de la grande fête populaire : de la danse, de la musique live et de l'art de la rue. Le rendez-vous est donné jusqu'à 17 h pour festoyer tout au long de la nuit.

Se rendre au concert de la maison Baillieu

Image d'illustration

Dernier bon plan à noter dans vos agendas. Vendredi 10 juillet, rendez-vous au jardin de la maison Baillieu, dans le 4e arrondissement de Lyon. Entre rock moderne, blues et folk rugueux, l'occasion de découvrir l'univers du One Man Band québécois Frédéric Pellerin, alias They Call Me Rico, qui se produira en concert toute la soirée.