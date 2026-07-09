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Isère : les plus grosses fortunes professionnelles 2026

  • par La Rédaction

    • Comme chaque année, Challenges sort son palmarès des 500 ultra-riches de France. Plusieurs Isérois s'illustrent dans le classement, cumulant 2,7 milliards d'euros.

    Pour faire partie du club des 500 plus grandes fortunes françaises, il faut désormais avoir une fortune minimale d'inclusion de 250 millions d'euros.

    Le pays compte 153 milliardaires dans ce classement. En cumulé, les 500 premières fortunes du pays détiennent 1 076 milliards d'euros, contre 1 279 milliards l'année dernière, un recul dû notamment aux chutes de la famille Dassault (-7,9 milliards) et des propriétaires d'Hermès (-49,4 milliards), qui perdent la première place du classement.

    La plus grosse fortune française est de nouveau Bernard Arnault (et sa famille), qui détient LVMH, avec 121 200 millions d'euros, contre 116 700 millions l'année dernière.

    À l'échelle iséroise, les trois fortunes identifiées cumulent 2,7 milliards d'euros. Dans le département, la famille Merceron-Vicat arrive en tête du classement, avec 1,8 milliard d'euros grâce au groupe cimentier Vicat, basé à L'Isle-d'Abeau.

    Rang nationalNomEntrepriseFortune (millions d'euros)
    74Jacques Merceron-Vicat et sa familleVicat1 800
    240Pierre Gattaz et sa familleRadiall600
    428Audrey RaymondAraymond300

    Lire aussi : Les dix plus grosses fortunes professionnelles lyonnaises 2026

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