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La préfecture du Rhône a annoncé l’activation du niveau « information-recommandation ». © Tim Douet

Pollution de l’air : le Rhône et la métropole de Lyon placés en vigilance à partir de lundi

  • par Corentin Lucas

    • Alors que la chaleur s’installe durablement sur la région lyonnaise, la qualité de l’air se dégrade. La préfecture du Rhône a annoncé l’activation du niveau "information-recommandation".

    En ce dimanche du long week-end de Pentecôte, la chaleur est omniprésente. Dans la capitale des Gaules, le mercure a atteint les 32 degrés. Au sein d’un communiqué, la préfecture du Rhône a déclenché le niveau "information-recommandation" pour pollution atmosphérique. Il entrera en vigueur à compter de ce lundi 25 mai à minuit dans le département et la métropole de Lyon.

    En cause, le retour de l’ozone dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère, favorisé par les températures élevées observées ces derniers jours. Si aucune mesure contraignante n’est mise en place à ce stade, les autorités appellent les habitants à adopter des comportements permettant de limiter la pollution de l’air.

    Des recommandations pour les personnes vulnérables

    La préfecture recommande aux personnes fragiles de limiter leurs déplacements à proximité des grands axes routiers durant les heures de pointe et d’éviter les activités physiques intenses. "Préférez sortir le matin avant 13h, et le soir après 20h". Pour le reste de la population, les autorités estiment qu’il n’est pas nécessaire de modifier les activités habituelles.

    Ils encouragent également les habitants à utiliser les transports en commun, le vélo ou le covoiturage. Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse, éviter les accélérations brusques et limiter l’usage de la climatisation.

    La préfecture rappelle par ailleurs que le brûlage des déchets verts reste interdit et que les véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 ainsi que les véhicules non classés demeurent interdits dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole lyonnaise.

    Lire aussi : 32°C attendus ce week-end à Lyon : comment expliquer cette vague de chaleur "assez incroyable" ?

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