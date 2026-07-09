Canicule : le préfet de l’Ain interdit les feux en plein air et l'usage de feux d'artifices

Depuis le 7 juillet, les habitants de l’Ain ont reçu l’interdiction d’allumer des feux en plein air et d’utiliser des artifices pyrotechniques.

"Tout le département de l’Ain est en risque sévère." Le préfet de l'Ain alerte sur la sécheresse dans un arrêté préfectoral du 7 juillet. Les risques d’incendies et les conditions météorologiques que la canicule provoque obligent les institutions à prendre des décisions. Les feux en plein air sont donc officiellement interdits. Cela concerne "le brûlage de végétaux, l’utilisation des places à feux aménagées, l’utilisation de réchaud, le feu de camp, le feu sauvage, le barbecue au sol, les feux festifs et la consommation de tabac dans les espaces forestiers", précise l’arrêté préfectoral. Les artifices pyrotechniques comme les tirs de feux d’artifices sont également à bannir.

Le département de l’Ain est "très vulnérable face aux incendies", indique l’arrêté préfectoral. En effet, l’Ain a déjà fait face à de nombreux incendies ces dernières semaines, notamment à Nantua, avec 14 hectares ravagés par les flammes. D’autres incendies se sont par ailleurs déclenchés depuis le début de la canicule, comme à Villars-les-Dombes, Villemotier, Champagne-en-Valmorey et Saint-André-sur-Vieux-Jonc, rapporte Radio Scoop.

La préfecture alerte donc sur la situation : "Nos pompiers font face à de nombreux feux dans le département depuis quelques semaines. Cette nuit, dans le département de la Savoie, un sapeur-pompier de 22 ans a trouvé la mort en luttant contre les flammes. Nos pensées vont à ses proches". La préfecture met aussi en garde contre les risques incendies d’origine humaine : "neuf feux sur dix sont d’origines humaines. En période de fortes chaleurs et de sécheresse, un simple geste peut provoquer un départ de feu".

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