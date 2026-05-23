À Oslo, l’OL Lyonnes est tombé sur une équipe barcelonaise bien plus efficace en finale de la Ligue des champions (4-0).

Ce samedi 23 mai, l’OL Lyonnes avait rendez-vous avec l’histoire du football féminin à Oslo, en Norvège. Face au FC Barcelone, triple vainqueur sur les cinq dernières éditions, les Fenottes n’ont pas réussi à créer l’exploit pour s’offrir un neuvième sacre en Ligue des champions (4-0).

À la 14e minute, sur la toute première occasion des Fenottes, Lyndsey Heaps croit ouvrir le score à la suite d’une tête de Wendie Renard mal repoussée par la portière catalane. Malheureusement, l’Américaine voit son but refusé pour une position de hors-jeu. Les deux meilleures équipes européennes du football féminin n’arriveront pas à se départager avant la pause, après une première période très fermée.

Au retour des vestiaires, les joueuses de Jonatan Giraldez se font punir. À la 55e minute, Ewa Pajor se défait d’Ingrid Engen pour placer le Barça devant au score (1-0) d’une frappe croisée. Cinq minutes plus tard, Vicky Becho frôle l’égalisation lyonnaise. Finalement, c’est encore Ewa Pajor qui va punir la défense de l’OL Lyonnes en s’offrant un doublé (2-0) à la 68e minute. La Polonaise a profité d’un peu de chance sur un centre, mais surtout de la passivité défensive lyonnaise trop flagrante ce samedi.



Les Catalanes ont ensuite pu compter sur la gardienne Cata Coll pour écoeurer les attaquantes adverses, à l’image du face à face raté de Tabitha Chawinga à la 75e minute. Puis, à la toute fin de match, Salma Paralluelo est venue offrir un quatrième succès à Barcelone dans la compétition en inscrivant un doublé (4-0).

Devant leurs 668 supporters venus du Rhône, les Fenottes n’auront donc pas réussi à retrouver le toit de l’Europe. La dernière victoire en C1 remonte à 2022. Michele Kang va devoir redoubler d’effort pour réussir à faire passer cette dernière marche au club rhodanien.

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