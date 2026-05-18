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Etienne Guyot est venu déposer deux gerbes à l’Ile du Souvenir (Lyon 6e) ainsi que devant le Veilleur de pierre (Lyon 2e)

En images. Pour sa prise de fonction, le préfet Etienne Guyot rend hommage "aux morts de toutes les guerres"

  • par Romain Balme

    • Ce lundi 18 mai, le nouveau préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Etienne Guyot a rendu hommage aux soldats morts pendant les guerres.

    "C’est cette expérience lyonnaise qui a fait ce que je suis devenu". Cette prise de fonction sonne comme un retour aux sources pour le nouveau préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Originaire de Nancy, c'est pourtant à Lyon qu'il occupe ses premières fonctions au sein du corps préfectoral en tant que sous-préfet entre 1992 et 1994. Ce lundi 18 mai, le successeur de Fabienne Buccio a rendu hommage "aux morts de toutes les guerres" lors de deux cérémonies de dépôt, venant officialiser le début de sa mandature. C'est d'abord sur l'Ile du Souvenir (Parc de la Tête d'Or, Lyon 6e) qu'Etienne Guyot s'est déplacé. Il était accompagné du maire de Lyon Grégory Doucet, de la vice-présidente de la Métropole de Lyon Béatrice de Montille, ou encore de la députée socialiste du Rhône Sandrine Runel.

    Un hommage qui s'est poursuivi dans le 2e arrondissement, devant le Veilleur de Pierre, mémorial de la résistance. Etienne Guyot a salué les portes drapeaux avant de déposer une nouvelle fois une gerbe aux pieds du monument. A ses côtés, le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver, la 1ère adjointe de la mairie de Lyon Audrey Henocque, mais aussi les députés du Rhône Marie-Charlotte Garin et Boris Tavernier. "Bon retour à la maison" glisse un porte-drapeau à l'encontre du nouveau préfet.

    Lire aussi : "La République m'a tant donné pour que je ne la serve jamais à moitié" : Fabienne Buccio fait ses adieux à la préfecture du Rhône

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