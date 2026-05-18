Ce lundi 18 mai, le nouveau préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Etienne Guyot a rendu hommage aux soldats morts pendant les guerres.

"C’est cette expérience lyonnaise qui a fait ce que je suis devenu". Cette prise de fonction sonne comme un retour aux sources pour le nouveau préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Originaire de Nancy, c'est pourtant à Lyon qu'il occupe ses premières fonctions au sein du corps préfectoral en tant que sous-préfet entre 1992 et 1994. Ce lundi 18 mai, le successeur de Fabienne Buccio a rendu hommage "aux morts de toutes les guerres" lors de deux cérémonies de dépôt, venant officialiser le début de sa mandature. C'est d'abord sur l'Ile du Souvenir (Parc de la Tête d'Or, Lyon 6e) qu'Etienne Guyot s'est déplacé. Il était accompagné du maire de Lyon Grégory Doucet, de la vice-présidente de la Métropole de Lyon Béatrice de Montille, ou encore de la députée socialiste du Rhône Sandrine Runel.

À l’occasion de sa prise de fonction, le nouveau préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes Étienne Guyot a rendu hommage une première fois « aux morts de toutes les guerres » en déposant une gerbe devant le Monument aux morts de l’Ile du Souvenir (Parc de la tête d’Or) pic.twitter.com/FARl35jIwH — Lyon Capitale (@lyoncap) May 18, 2026

Un hommage qui s'est poursuivi dans le 2e arrondissement, devant le Veilleur de Pierre, mémorial de la résistance. Etienne Guyot a salué les portes drapeaux avant de déposer une nouvelle fois une gerbe aux pieds du monument. A ses côtés, le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver, la 1ère adjointe de la mairie de Lyon Audrey Henocque, mais aussi les députés du Rhône Marie-Charlotte Garin et Boris Tavernier. "Bon retour à la maison" glisse un porte-drapeau à l'encontre du nouveau préfet.

Pour son deuxième dépôt de gerbe, à l’occasion de sa prise de fonction, le nouveau préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes Étienne Guyot s’est rendu dans le 2e arrondissement de Lyon devant le mémorial du Veilleur de pierre. pic.twitter.com/kymtf8H2oO — Lyon Capitale (@lyoncap) May 18, 2026

Lire aussi : "La République m'a tant donné pour que je ne la serve jamais à moitié" : Fabienne Buccio fait ses adieux à la préfecture du Rhône