Villeurbanne : des stages de natation proposés aux enfants non-nageurs

Jusqu'au 28 août, la Ville de Villeurbanne organise des stages de natation de dix jours dédiés aux enfants non-nageurs.

Qui dit été, dit baignade. Jusqu'au 28 août, la Ville de Villeurbanne propose des stages spécialement conçus pour les enfants non-nageurs. Proposés sous la forme de dix séances au centre-nautique Etienne-Gagnaire, ces stages s'adressent aux enfants de six à neuf ans. Ils visent à faire découvrir le milieu aquatique aux enfants et à leur apprendre les bases de la natation.

Si le stage de la semaine prochaine est déjà complet, des places restent disponibles du 20 au 31 juillet, du 3 au 14 août et du 17 au 28 août. Les tarifs sont fixés à 20 euros les dix jours. Un tarif solidaire est également proposé. A noter qu'une séance dure une heure.

Lire aussi : Canicule : à Lyon, ces piscines sont ouvertes cette semaine