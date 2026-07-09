Actualité
Photo d’illustration © Tim Douet

Villeurbanne : des stages de natation proposés aux enfants non-nageurs

  • par Loane Carpano

    • Jusqu'au 28 août, la Ville de Villeurbanne organise des stages de natation de dix jours dédiés aux enfants non-nageurs.

    Qui dit été, dit baignade. Jusqu'au 28 août, la Ville de Villeurbanne propose des stages spécialement conçus pour les enfants non-nageurs. Proposés sous la forme de dix séances au centre-nautique Etienne-Gagnaire, ces stages s'adressent aux enfants de six à neuf ans. Ils visent à faire découvrir le milieu aquatique aux enfants et à leur apprendre les bases de la natation.

    Si le stage de la semaine prochaine est déjà complet, des places restent disponibles du 20 au 31 juillet, du 3 au 14 août et du 17 au 28 août. Les tarifs sont fixés à 20 euros les dix jours. Un tarif solidaire est également proposé. A noter qu'une séance dure une heure.

    Lire aussi : Canicule : à Lyon, ces piscines sont ouvertes cette semaine

    à lire également
    Lyon : opposés à sa réouverture, des associations et collectifs demandent une requalification "complète" du Chemin Neuf

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : opposés à sa réouverture, des associations et collectifs demandent une requalification "complète" du Chemin Neuf 18:11
    "Réduire la charge mentale" : Mélimélo, cette application lyonnaise qui compte remettre de l'ordre dans les foyers 17:44
    Villeurbanne : des stages de natation proposés aux enfants non-nageurs 17:12
    Isère : les plus grosses fortunes professionnelles 2026 17:06
    Doucet crématorium de Lyon
    Après l'inauguration du crématorium de Lyon, place à la seconde phase des travaux 16:49
    d'heure en heure
    SDMIS sapeurs pompiers
    Rhône : un important feu de chaume se déclenche à Corbas 16:28
    Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 2ème arrondissement selon Google 16:16
    Canicule : le préfet de l’Ain interdit les feux en plein air et l'usage de feux d'artifices 16:12
    Drôme : Le château de Grignan en phase finale du Monument préféré des Français 16:06
    France-Maroc : où regarder le match autour de Lyon ? 15:40
    Pollution à l'ozone et canicule : le Rhône placé en vigilance 14:59
    Les dix plus grosses fortunes professionnelles lyonnaises 2026 14:44
    Loire : la sécheresse s'intensifie et de nouvelles restrictions tombent 14:32
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut