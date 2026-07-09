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Sapeurs-pompiers de Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Rhône : un important feu de chaume se déclenche à Corbas

  • par Loane Carpano

    • Un important incendie est en cours sur la commune de Corbas ce jeudi 9 juillet. 75 sapeurs-pompiers sont mobilisés.

    Les incendies se succèdent dans le Rhône. Ce jeudi 9 juillet, un feu de chaume s'est déclenché à proximité de l'aérodrome de Corbas. 75 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour tenter de maîtriser les flammes.

    Selon la préfecture du Rhône, le feu est désormais maîtrisé et devrait bientôt être éteint. Des agriculteurs se sont également mobilisés pour retourner de la terre et éviter la progression de l'incendie.

    Lire aussi : Incendies volontaires à Solaize : le suspect connu de la justice pour des faits de violence

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