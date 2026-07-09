Lyon : deux jours de fête pour les 190 ans de la Brasserie Georges

Avec 390 couverts enregistrés lundi midi, pour le premier service depuis l’extension du pass sanitaire, la Brasserie Georges a fait mieux que le lundi précédent, selon son directeur. (Photo Hadrien Jame)

À l’occasion des 190 ans de l’établissement, la brasserie Georges organisera deux jours spéciaux les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Visites, dégustations et bières spécialement conçues pour l'événement rythmeront les festivités.

Difficile de passer à côté lorsque l’on évoque Lyon, capitale de la gastronomie. Installée à quelques pas de la gare Perrache, la célèbre brasserie Georges (2e arr.) fête cette année ses 190 ans. Près de deux siècles d’existence pour ce restaurant aussi grandiose que chaleureux, que l’enseigne compte célébrer avec ses clients durant deux jours exceptionnels, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

"Avec cet anniversaire, c’est l’occasion de remettre cette maison sous le feu des projecteurs durant tout un week-end. Nous avons la volonté, avec les Journées européennes du patrimoine, de rendre hommage à cette maison, aussi. 190 ans, ce n’est pas rien", salue ce jeudi Ludovic Amedee, directeur de la Brasserie Georges.

Des origines, aux purs produits lyonnais

Au menu donc de ces deux jours, des produits 100 % maison, des plats signatures et la "190e", bière rousse artisanale spécialement conçue pour l’occasion. Le samedi, l’établissement rendra ainsi honneur à ses racines et son fondateur Georges Hoffher, avec des plats tout droit venus de l’Alsace. "Les services déjeuner et dîner seront composés de spécialités alsaciennes. Il y aura des bretzels, la traditionnelle choucroute, notre jarret confis à la bière, ou encore de la truite fumée", détaille Ludovic Amedee.

Le traditionnel saucisson pistaché brioché pour les 190 ans de la Brasserie Georges (CM)

Et le 20 septembre ? "Nous rendons le patrimoine lyonnais aux Lyonnais", résume le directeur de l’établissement. Les quelque 700 couverts pourront ainsi déguster des cuisses de grenouilles, la fameuse quenelle de brochet, ou les inoubliables abats, saucisson pistaché brioché ou la gourmande omelette norvégienne. "En bref, tout ce qui représente notre cœur de métier et nos spécialités", s’enthousiasme Ludovic Amedee.

Un impressionnant ballet des omelettes norvégiennes est d’ores et déjà programmé à 14 heures et à 21 h 30 les deux jours.

Une année "forte et riche en émotions"

En plus des plats, les visiteurs pourront également découvrir les coulisses du célèbre établissement du 30 cours de Verdun. Entre 9 heures et 11 heures, des visites exclusives mettront en lumière l’organisation de la maison et le travail minutieux des équipes. Des dégustations seront également proposées, animées par Loïc, maître brasseur à la brasserie Georges (plusieurs créneaux sont disponibles au prix de 5 euros et sur réservation).

La toute nouvelle bière rousse artisanale créée pour les 190 ans de la Brasserie Georges (CM)

"Tout cela représente une année forte et riches en émotions", confie Ludovic Amedee. "C’est aussi l’occasion d’échanger avec les clients, qui viennent parfois de génération en génération. Il y a toute cette nostalgie qui est aussi importante pour nous et nous allons tout faire pour satisfaire nos clients sur ces deux jours", conclut-il.

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