Météo : quelques averses attendues à Lyon ce lundi 27 juin

À partir du milieu d’après-midi, ce lundi 27 juin, des averses devraient toucher Lyon et se poursuivre jusqu’à ce mardi.

Le temps ne devrait pas être au beau fixe ce lundi 27 juin à Lyon. Selon les prévisions de MétéoFrance, la journée sera globalement maussade. La matinée sera d’abord très nuageuse avant l’apparition de brefs rayons de soleil entre midi et 14 heures, qui devraient rapidement être chassés par le retour de nuages chargés de pluie. Dès 15 heures, des averses devraient perturber le reste de la journée. Une accalmie est annoncée entre 21 et 23 heures avant un retour de la pluie pour le reste de la soirée.

Du côté des températures, le mercure reste relativement bas par rapport aux moyennes de saison. Dans la matinée, le thermomètre sera compris entre 19 et 21°c et dans l’après-midi il ne dépassera pas 23°c. La soirée, elle, sera un peu plus fraîche, mais les températures resteront autour de 20°c.