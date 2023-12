Notre sélection de marchés de Noël de créateurs et artisans locaux

En manque d'idées originales pour vos achats de Noël et envie d'éviter la foule du centre commercial de la Part-Dieu ? Lyon Capitale vous offre une sélection de marchés où vous découvrirez des créateurs et artisans lyonnais ou régionaux ! Bijoux, vêtements, papeterie, décoration, de quoi faire plaisir à vos proches avec des cadeaux made in Lyon.

Marché de Noël de l’Association Arts Pentes (Lyon 1er)

Arts plastiques, illustrations, peinture, gravures, bijoux, céramique, maroquinerie, objets de décoration, mode et accessoires… Toutes les créations exposées sont fabriquées de façon artisanale, en petites séries ou en pièce unique, à Lyon ou dans la région. Une cinquantaine de créateurs, artisans d’art et artistes de la région ont été sélectionnés pour leur savoir-faire d’exception. Un food truck sera présent sur place.



Samedi 16 de 11h à 20h et dimanche 17 de 10h à 19h

Place Sathonay (Lyon 1er)

Plus d'informations

Marché de Noël des créateurs Lyon Can Do It

Des créateurs de la région Auvergne Rhône-Alpes vous donnent rendez-vous à l’InterContinental (Grand Hôtel-Dieu) pour découvrir vous présenter leurs créations et produits : décoration,bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques, maroquinerie, food...



Jusqu’au 23 décembre, de 10h à 19h

Grand Hôtel-Dieu (Lyon 2e)

Plus d'informations

Marché de Noël ukrainien de l'association Lyon-Ukraine (Lyon 8)

Petit pas de côté géographique, mais toujours artisanal ! L’association Lyon-Ukraine, soutenue par Rezo 1901, vous propose de découvrir des artistes et créateurs ukrainiens. Bijoux, peintures, vêtements seront disponibles à l’Espace Samuel Paty, 18 rue Benoît Bernard (Lyon 8). Les fonds récoltés seront utilisés pour soutenir le peuple ukrainien.



Samedi 16 de 14h à 20h & dimanche 17 de 14h à 18h

Espace Samuel Paty (Lyon 8e)

Marché de Noël des Mariettes (Lyon 3)

In-Sted (Lyon 3) accueille 24 créatrices pour leur marché de Noël 2023. Vous y retrouverez "la crème de la crème des artisanes et marques françaises" pour faire des cadeaux uniques et responsables.



Samedi 16 de 10h à 20h et dimanche 17 de 10h à 19h

Plus d'informations

Marché de Noël de Monplaisir (Lyon 8)