Covid-19 à Lyon : faudra-t-il une nouvelle dose de rappel de vaccin ?

Les vacances estivales approchent et les cas de Covid-19 repartent à la hausse. Dans cette situation, faudra-t-il en passer par une nouvelle dose de rappel de vaccin ?

Les chiffres hebdomadaires montrent une recrudescence des cas de Covid-19 en France et à Lyon. Face à cette situation, le professeur Alain Fischer, immunologiste, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, appelle à reprendre la vaccination, notamment pour les 60 ans et plus.

Le niveau d'immunité n'est plus optimal

Dans une interview accordée au JDD, le scientifique estime que face à cette nouvelle vague, "le niveau d'immunité de la population est bon mais pas parfait". Il propose notamment de "recommander un deuxième rappel aux plus de 60 ans et aux personnes fragiles". Celles-ci sont principalement visées car leur système et leur mémoire immunitaires sont moins forts face au Covid-19. "Leur niveau de protection n'est plus optimal", estime Alain Fischer. Selon les données qu'il avance, faire une nouvelle dose de rappel permet de remonter la protection contre les formes graves du virus à plus de 90%.

Limiter la pression hospitalière

L'immunologiste redit également que la vaccination permet de lutter contre la pression hospitalière. "Même si ce virus n'est pas plus virulent, l'augmentation du nombre de vas entraîne mécaniquement plus d'hospitalisation et de décès". Reconnaissant que les vaccins ont un effet "transitoire", il estime néanmoins que "la vaccination va permettre de passer le cap de cette septième vague". Pour lui, une quatrième dose de rappel s'apparente à de la prévention : "comme la visite annuelle chez le dentiste ou l'ophtalmo".