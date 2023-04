"Doudoune gate" ou l'idée d'un "plus jamais cela" à la Ville de Lyon

La Ville de Lyon et la filière textile Auvergne-Rhône-Alpes ont convenu de travailler ensemble pour favoriser le sourcing de proximité dans le respect du code de la commande publique.

Il y avait de l'eau dans le gaz. L'horizon s'éclaircit.

La Ville de Lyon et la plus importante organisation professionnelle régionale textile de France, Unitex Auvergne Rhône-Alpes, ont acté, il y a quelques jours, de leur volonté commune de favoriser le sourcing local dans les marchés publics textiles.

La rencontre s'est déroulée avec, en toile de fond, ce qui a été désigné comme le "doudoune-gate" lyonnais : en début d'année, la Ville de Lyon avait été vertement critiquée suite à l'achat de 450 doudounes pour ses agents, toutes fabriquées au Bangladesh. Un couac retentissant pour la mairie écologiste qui se mettait en porte-à-faux avec son schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (Spaser). Et un canard dans la mare du travail des enfants dans un pays devenu l'usine textile du monde et symbole de la main-d'oeuvre des enfants.

En pleine polémique, la Ville de Lyon était étonnamment restée muette, alors que l'opposition en avait profité pour blâmer l'exécutif écologiste en place : "après avoir fait de grandes leçons de morale sur les modes de consommation et sur les achats responsables, la Ville prouve qu'elle n'applique pas ce qu'elle impose aux autres" indiquait à Lyon capitale Pierre Oliver, maire (LR) du 2e arrondissement et chef de file de l'opposition au conseil municipal de Lyon.

Le frein du code des marchés publics

Piqué au vif, Pierric Chalvin, délégué général de l'interprofession textile régionale avait alors rétorqué être "à disposition pour mettre en relation Grégory Doucet et les services de la Ville de Lyon avec des fournisseurs locaux". Ambiance.

Dans un courrier adressé mi-mars au ministre de l’Économie Bruno Le Maire, Grégory Doucet pressait ainsi l’État de "peser de tout son poids pour faire évoluer le cadre européen de la commande publique", afin de privilégier les modes de production textile au sein de l’Union européenne et en France. Dans un entretien accordé à Lyon Capitale, Audrey Henocque confiait son souhait de voir apparaître des critères de proximité dans les marchés publics textiles.

Lyon Capitale s'est entretenu avec Pierric Chalvin, délégué général d'Unitex, la plus importante organisation professionnelle régionale textile de France.

Pierric Chalvin, directeur général d'Unitex, dans son bureau d'Unitex, à Gerland, en juin 2021

Vous avez rencontré la première adjointe de la Ville de Lyon. Quelle a été la teneur de cette rencontre ?

La rencontre a été organisée à son initiative. Je me réjouis des échanges constructifs établis avec la Ville de Lyon et la direction de la commande publique de la Ville de Lyon, ainsi que de la volonté commune de favoriser le sourcing de proximité dans le respect du code de la commande publique.

Quelles pistes de travail concrètes ont été actées ?

J'ai rappelé à la première adjointe de la Ville de Lyon que nous étions, Unitex et la filière textile d'Auvergne-Rhône-Alpes, à la disposition de ses services pour les renseigner et les informer sur ces questions de sourcing local. Je leur ai remis le guide et les recommandations à usage des acheteurs publics de la filière mode et luxe, coordonnés par la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives civiles et militaires (FACIM) en fin d'année dernière.

Ce document expose 14 recommandations concrètes et simples dans leur mise en œuvre (il s’agit d’éléments simples, normés et fondés juridiquement (tableaux, seuils de référence, critères contrôlables de durabilité, de qualité des matières, et de service à la personne, etc.). Cela permet aux acheteurs publics d'intégrer dans leurs appels d’offres des critères de performance, de traçabilité, d’insertion, des certificats et labels environnementaux, la RSE permettant d'apprécier la valeur réelle du produit en pondérant le critère de prix. Cela permet de favoriser le sourcing de proximité tout en favorisant la décarbonation de notre économie.

Nous avons convenu que la Ville allait travailler le sourcing avec la filière textile, à la fois à l'échelle locale et nationale. Ce travail se fera en amont de leurs besoins.

Dans un entretien à Lyon Capitale, la première adjointe à la Ville de Lyon a expliqué que les entreprises locales "ne postulaient pas" aux marchés publics de la Ville de Lyon. Quelle est la raison ?

Nous allons effectivement essayer de comprendre pourquoi certaines entreprises régionales ne répondent pas aux appels d'offres de la Ville de Lyon. Les volumes sont-ils trop faibles ? Le formalisme administratif de la procédure d’appel d’offre public est-il trop lourd à gérer pour les TPE/PME ? Les critères de prix sont-ils trop élevés ? Les conditions de livraisons et de réassorts sont-elles compatibles avec les pratiques des entreprises industrielles ?



Dans quel sens le code de la commande publique doit-il évoluer ?

C'est du ressort des institutions européennes. Nous avons convenu ensemble que nous partagerions nos initiatives respectives pour essayer de faire bouger les lignes car, oui, le code de la commande publique doit profondément et rapidement évoluer. A défaut, les importateurs et les entreprises extra-européennes continueront à remporter ces appels d’offres grâce à des conditions tarifaires plus basses mais au prix d’un moins-disant environnemental, sanitaire et social mortifère. Il s'agit d'une question de souveraineté locale et nationale.

