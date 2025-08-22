Actualité
Lac de Miribel-Jonage. (Crédit Brice Robert)

Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de noyades en légère baisse cette année

  • par Clémence Margall

    • Dans un rapport publié ce vendredi 22 août, Santé Publique France révèle que le nombre de noyades entre le 1er juin et le 13 août 2025 est de 85, soit une légère baisse par rapport à 2024.

    Si ce type de faits divers se multiplie depuis quelques semaines dans le Rhône, le nombre de noyades en Auvergne-Rhône-Alpes cette année est pourtant en légère baisse par rapport à l’année dernière. Dans un rapport publié ce vendredi 22 août, Santé Publique France, en collaboration avec le Système national d'observation de la sécurité des activités nautiques (Snosan), révèle en effet qu’entre le 1er juin et le 13 août 2025, 85 noyades ont été enregistrées, contre 89 l’an passé. Dans le détail, 30 noyades ont été suivies de décès, contre 34 en 2024.

    Santé Publique France rapporte également qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, le principal lieu de noyade reste les cours d’eau, avec 63 cas dénombrés. Viennent ensuite les piscines avec 13 noyades.

    Lire aussi : "Ici, on n'a pas de culture maritime" : un été noir de noyades dans le Rhône

    Quelles données dans le reste de la France ?

    Au niveau national, 1 013 noyades ont eu lieu, dont 268 suivies de décès (soit une proportion de noyades suivies de décès de 26 %), indique encore le rapport. Une augmentation de 14 % par rapport à 2024 sur la même période. Les enfants entre 0 et 5 ans concernés ont été de 293 cette année (12 sont décédés), contre 291 en 2024. 537 adultes ont également été touchés en 2025 (231 sont décédés), contre 463 l’an passé. Les adolescents ont été particulièrement touchés par les noyades. Les victimes entre 6 et 12 ans sont passées de 63 à 111 (10 sont morts) cette année, tandis que les 13-17 ans ont été 72 (15 sont morts), contre 69 en 2024.

    Santé Publique France souligne toutefois que "les comparaisons du nombre de noyades par région devraient aussi tenir compte des conditions météorologiques locales à ces périodes et des afflux de population qui peuvent varier d’une région à l’autre."

    Lire aussi : Miribel-Jonage : le dispositif de sécurité renforcé après les nombreuses noyades

    à lire également
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Il menace "d’égorger" et de "violer" la préfète du Rhône : un homme condamné à un an de prison

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de noyades en légère baisse cette année 14:50
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Il menace "d’égorger" et de "violer" la préfète du Rhône : un homme condamné à un an de prison 14:09
    Lyon : les HCL dévoilent les résultas "très attendus au niveau international" d'une étude sur l'obésité sévère 13:34
    Saint-Genis-Laval modernise son site internet grâce à de l’IA générative 12:56
    Anaïs conseillère de séjour à l'Office du tourisme
    Ils travaillent pendant vos vacances - "Je suis fière de représenter Lyon" : rencontre avec Anaïs, conseillère à l'Office du Tourisme 12:15
    d'heure en heure
    Dernière semaine pour profiter des animations d'été à Villeurbanne 11:37
    Au sud de Lyon, des "découvertes exceptionnelles" lors des fouilles archéologiques estivales 10:59
    Vénissieux : il tente de fuir et blesse un policier avec sa trottinette 10:21
    Tony Parker prêt à quitter la présidence de l’Asvel en 2026 ? 09:44
    Clean in Lyon 2024
    "Clean in Lyon" renouvelle son opération de ramassage de déchets à destination des entreprises 09:09
    police judiciaire
    Lyon : un appartement criblé de balles puis incendié dans le 8e arrondissement 08:31
    Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon 08:03
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : il est condamné à 30 mois de prison après un violent vol à l'arraché 07:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut