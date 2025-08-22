Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de noyades en légère baisse cette année

Dans un rapport publié ce vendredi 22 août, Santé Publique France révèle que le nombre de noyades entre le 1er juin et le 13 août 2025 est de 85, soit une légère baisse par rapport à 2024.

Si ce type de faits divers se multiplie depuis quelques semaines dans le Rhône, le nombre de noyades en Auvergne-Rhône-Alpes cette année est pourtant en légère baisse par rapport à l’année dernière. Dans un rapport publié ce vendredi 22 août, Santé Publique France, en collaboration avec le Système national d'observation de la sécurité des activités nautiques (Snosan), révèle en effet qu’entre le 1er juin et le 13 août 2025, 85 noyades ont été enregistrées, contre 89 l’an passé. Dans le détail, 30 noyades ont été suivies de décès, contre 34 en 2024.

Santé Publique France rapporte également qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, le principal lieu de noyade reste les cours d’eau, avec 63 cas dénombrés. Viennent ensuite les piscines avec 13 noyades.

Quelles données dans le reste de la France ?

Au niveau national, 1 013 noyades ont eu lieu, dont 268 suivies de décès (soit une proportion de noyades suivies de décès de 26 %), indique encore le rapport. Une augmentation de 14 % par rapport à 2024 sur la même période. Les enfants entre 0 et 5 ans concernés ont été de 293 cette année (12 sont décédés), contre 291 en 2024. 537 adultes ont également été touchés en 2025 (231 sont décédés), contre 463 l’an passé. Les adolescents ont été particulièrement touchés par les noyades. Les victimes entre 6 et 12 ans sont passées de 63 à 111 (10 sont morts) cette année, tandis que les 13-17 ans ont été 72 (15 sont morts), contre 69 en 2024.

Santé Publique France souligne toutefois que "les comparaisons du nombre de noyades par région devraient aussi tenir compte des conditions météorologiques locales à ces périodes et des afflux de population qui peuvent varier d’une région à l’autre."

