Doudoune gate Lyon : "Il est de la responsabilité des acheteurs publics de prendre en compte la RSE"

Pierric Chalvin est délégué général d'Unitex, la plus importante organisation professionnelle régionale textile de France.

450 doudounes made in Bangladesh commandées par la Ville de Lyon pour équiper ses agents. L'affaire, révélée en janvier dernier, avait fait grand bruit. Un bruit d'autant plus aigu que l’exécutif écologiste avait adopté, en 2021, un nouveau Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (Spaser).

Si ce que les médias ont ironiquement appelé le "doudoune gate" est "un peu navrant" se désole le délégué général d'Unitex Auvergne-Rhône-Alpes, Pierric Chalvin, l'affaire soulève un point plus chatouilleux, à savoir la responsabilité des acheteurs publics.

"Aujourd'hui, dans un appel d'offres, il y a trois critères principaux: le prix, la technique et la RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NdlR). Nous nous battons pour dire que dans les coefficients de pondération, il faut minorer le coefficient du prix au bénéfice de celui de la RSE, sans quoi les moins-disants seront toujours à l'extérieur de nos frontières".

Or, explique le délégué général de la plus importante organisation professionnelle régionale textile de France, les acheteurs publics ont "une responsabilité". Car "si le code des marchés publics doit évoluer, il faut que le cahier des charges ne mette pas tout sur le prix mais prenne en compte la RSE et cela, c'est de la responsabilité de chaque acheteur public".