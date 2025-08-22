Actualité
© Maxppp

Lyon : les HCL dévoilent les résultas "très attendus au niveau international" d'une étude sur l'obésité sévère

  • par Nathan Bigué

    • La première étude réalisée par les Hospices civils de Lyon sur la question de la prise en charge de l'obésité sévère a été publiée dans une revue scientifique.

    Les premières conclusions de l'étude Sadisleeve ont été publiées ce vendredi 22 août dans les colonnes de la prestigieuse revue scientifique The Lancet. Lancée à l'initiative du Pr Maud Robert, chirurgienne au sein du Centre intégré de l'obésité (CIO) des Hospices civils de Lyon (HCL), cette étude visait à comparer deux techniques de chirurgie conçues pour aider pour les personnes souffrant d'obésité sévère : le SADI-S et le Bypass en Y.

    Les résultats de cette enquête, "très attendus au niveau international", démontrent que la seconde technique, celle de référence jusqu'ici, est pourtant la moins efficace des deux. La première, le SADI-S, "associe une réduction du volume de l’estomac (sleeve gastrectomie) à un 'court-circuit' de l’intestin grêle, visant à provoquer une diminution d’absorption des aliments et donc des calories ingérées", précisent les HCL.

    "Des preuves solides pour intégrer le SADI-S"

    Elle serait, selon l'étude, particulièrement efficace chez les patients atteints de diabète de type 2, souvent moins réceptifs aux stratégies de réduction pondérale. En matière de sécurité, les deux techniques présentent des profils similaires. "Nous espérons que la haute autorité de santé (HAS) validera l'accès à cette technique en France", partage Pr Maud Robert.

    Les HCL estiment que les données publiées ce vendredi "offrent des preuves solides pour intégrer le SADI-S dans les stratégies chirurgicales de première et seconde intentions dans la prise en charge de l’obésité sévère".

    L'étude est financée à hauteur de 621 088€ € par la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) depuis 2017, dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N). 35 000 interventions de chirurgie bariatrique sont réalisées chaque année en France.

    

