Il menace "d’égorger" et de "violer" la préfète du Rhône : un homme condamné à un an de prison

Un homme de 25 ans a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir menacé à de multiples reprises la préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

Jeudi 21 août, un jeune homme de 25 ans a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir menacé de viol et de mort la préfète du Rhône, Fabienne Buccio. Selon nos confrères d’Actu Lyon et Press Pepper, Driss avait également écrit sur une plateforme qu’il serait "bien de commettre des attentats pour la Palestine et de poser des bombes en France" et fait de nombreuses apologies au terrorisme.

Originaire du 8e arrondissement de Lyon, le jeune homme avait finalement appelé la police pour lui indiquer qu’il se trouvait au centre hospitalier du Vinatier, près de Lyon. Il avait été interpellé et placé en gare à vue à l’issue de l’appel. Suivi par un psychiatre depuis longtemps en raison d’un trouble borderline, le jeune homme a donc écopé d’un an de prison ferme. À sa sortie, il fera l’objet l’objet d’un "suivi socio-judiciaire" pour une durée de cinq ans ainsi qu’une obligation de soins. Son téléphone portable et sa tablette lui ont été confisqués.