Près de Lyon, l’établissement The Riviera fermé durant 15 jours après des nuisances sonores

Situé à Collonges-au-Mont-d’Or, l’établissement The Riviera est fermé pour une durée de 15 jours par la préfecture du Rhône après des nuisances sonores répétées pouvant être dangereuses.

Après un premier courrier le 18 juin dernier et un appel téléphonique le 4 juillet avec le gérant, l’établissement The Riviera situé à Collonges-au-Mont-d’Or, dans l’Ouest lyonnais, a été fermé pour une durée de 15 jours par la préfecture du Rhône en raison de nuisances sonores répétées pouvant être dangereuses.

Les mesures sonométriques réalisées les 30 et 31 juillet derniers dans l’appartement voisin, et notamment dans la chambre d’un enfant de trois ans, montrent "en période nocturne, une émergence globale présentant un dépassement de 2,5bB et des émergences spectrales non-conformes à 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz", indiquent les services de l’État. Les modifications effectuées à la hotte et à sa sortie extérieure n’ont également "pas permis de garantir la conformité de l’installation, tant en période diurne que nocturne", ajoutent-ils.

Considérant donc que l’établissement porte atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à l’ordre publics, l’établissement est donc porte close depuis le 8 août dernier.