Le projet de rénovation des Halles Nexans à Lyon irrite les riverains

Présenté en février dernier, le projet de rénovation des Halles Nexans qui prévoit la construction de plus de 450 logements n’est pas au goût des riverains.

Présentée comme la dernière friche de Lyon, le site industriel des Halles Nexans dans le 7e arrondissement abritera d’ici quelques années plus de 450 nouveaux logements et un parc de 1,5 hectare. Présenté comme "équilibré" par le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, après une première version dévoilée en 2016 et jugée trop dense et pas assez végétalisée, le projet créé des remous dans le quartier.

Lire aussi : Lyon : les halles Nexans, vestige préservé d'un Gerland ouvrier

Trois tours de 15 étages dans le viseur

En atteste la pétition intitulée “Ne modifiez pas le PLU-H pour la Friche Nexans/Bouygues à Lyon 7” lancée par des habitants du quartier. Dans le viseur de ces derniers "la construction de hautes tours de 15 étages bien plus hautes et juste en face des habitations existantes, alors qu’il serait possible de construire des bâtiments moins imposants".

Des constructions dont la hauteur nécessite une modification du PLU-H. À cet égard, une concertation est en cours jusqu’au 17 avril, mais les riverains disent regretter sa teneur et demandent un "véritable" débat "au-delà d’une réunion d’information où l’on nous a présenté un projet très verrouillé". À ce stade, un peu moins de 350 personnes ont signé la pétition ouverte sur Change.org contre le projet négocié entre la Ville de Lyon et le promoteur Bouygues immobilier.

Lire aussi : La Cité des Halles a ouvert ce week-end dans le 7e arrondissement de Lyon