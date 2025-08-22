Actualité
(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Rhône : deux accidents sur l’A6, l’une des victimes héliportée en urgence absolue

  • par Clémence Margall

    • Deux accidents sont survenus jeudi 21 août en début de soirée sur l’A6, l’un à Limas, l’autre à Taponas, faisant plusieurs blessés. L’un d’eux a été évacué dans un état grave.

    Aux alentours de 21 heures, hier, jeudi 21 août, deux accidents sont survenus sur l’A6 perturbant la circulation. Le premier a eu lieu peu avant 21 heures, selon les informations du Progrès, à hauteur de Limas (Rhône) dans le sens Sud-Nord, lors duquel une voiture s’est renversée sur le toit. Une victime a été héliportée en urgence absolue, tandis que 24 pompiers sont intervenus. La circulation a pu reprendre vers 22h30.

    Le second est survenu quant à lui à 21h30 dans le sens Nord-Sud, près de Taponas. Deux véhicules et deux poids lourds sont entrés en collision faisant un blessé léger. 12 pompiers et 4 véhicules ont été dépêchés sur place.

    OL : pour le premier match de la saison à domicile, un hommage sera rendu à Bernard Lacombe

