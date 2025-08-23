Actualité
Hôtel Dieu Lyon
Vue deu Grand Hôtel-Dieu

Météo : un samedi ensoleillé à Lyon et des températures douces avec 24 degrés

  • par Clémence Margall

    • Cette journée de samedi 23 août sera majoritairement ensoleillée à Lyon et les températures seront clémentes avec 24 degrés attendus dans l’après-midi.

    Le week-end commence sous le soleil ce samedi 23 août. Le soleil domine en effet déjà largement le ciel de Lyon bien que les températures restent assez fraîches avec 15 degrés.

    Cet après-midi, le mercure grimpera jusqu’à 24 degrés, mais reste encore 4 degrés en dessous des normales de saison. Des nuages d’altitude viendront quant à eux ternir l’éclat du soleil au cours de la journée.

    gendarme
    Alcoolisé et sous stupéfiants, il percute les gendarmes après un refus d'obtempérer au sud de Lyon

