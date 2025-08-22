Actualité
Alcool, vitesse, téléphone au volant... Plus de 20 infractions lors d'un contrôle routier dans le Rhône

  • par Nathan Bigué

    • Les motocyclistes de la brigade motorisée de Dardilly ont mené un contrôle routier dans le Rhône, mardi 19 août, et ont relevé 21 infractions.

    Un contrôle routier a été mené sur les communes de Bull et de L'Arbresle, dans le Rhône, ce mardi 19 août, entre 7h30 et 9h30 du matin. En seulement deux heures de présence, les motocyclistes de la brigade motorisée de Dardilly ont relevé pas moins de 21 infractions.

    Parmi ces entorses au code de la route, deux conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool : une septuagénaire avec un taux d'alcool délictuel de 0,43 mg/litre d'air expiré, mais aussi un jeune conducteur d'une vingtaine d'années avec un taux de 0,36 mg/litre. Ce dernier, résident à Saint-Loup (Rhône), venait d'effecteur un dépassement dangereux en franchissant une ligne continue à 120 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

    Des excès de vitesse entre 26 et 40 km/h

    En plus de ces alcoolémies positives et du franchissement de ligne continue, les militaires ont relevé, dans le détail, cinq excès de vitesse (entre 26 et 40 km/h), cinq usages du téléphone au volant, quatre défauts de protection de la ceinture de sécurité, deux défauts de contrôle technique, un défaut de mutation de carte grise et un pneumatique lisse.

    Près de Lyon : un homme armé d'un couteau s'en prend à son fils et son ex-épouse

