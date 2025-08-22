Actualité
Les animations « Vivez l’été » à Villeurbanne. (©Lucas Frangella-ville de Villeurbanne)

Dernière semaine pour profiter des animations d'été à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Organisées du 5 juillet au 30 août, les activités d'été "Vivez l'été" de Villeurbanne touchent à leur fin. Voici le programme de la dernière semaine de festivité.

    Cinéma en plein air, jardinage... dans le cadre de ses activités d'été "vivez l'été", la Ville de Villeurbanne proposera de nombreuses animations pour sa dernière semaine de festivité.

    Cinéma, ateliers...

    Cette semaine de clôture débutera par la projection de l'émouvant Intouchables d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache mardi 26 août. L'occasion de voir ou de revoir ce classique sous les étoiles du parc-de-la-Commune-de-Paris dès 21h30.

    Deuxième rendez-vous à noter dans vos agendas : l'atelier Les plumes des oiseaux animé par la ligue pour la protection des oiseaux. Dispensé mercredi 27 août au parc de la Feyssine, l'événement sera l'occasion d'en apprendre plus et de reconnaître les différents habitants à plume du parc. Même jour, différente activité, une après-midi consacrée aux jeux-vidéos sera organisée à la maison du livre, de l'image et du son dès 17h.

    Direction le parc Vaclav-Havel pour la dernière activité à retenir. Jeudi 28 août, les participants pourront découvrir le jardin pédagogique et partagé du parc à travers une cession de jardinage.

    Le programme complet est disponible sur le site de la Ville de Villeurbanne.

    Lire aussi : Durant l’été, la ville de Villeurbanne va proposer de nombreuses activités ludiques 

    Au sud de Lyon, des "découvertes exceptionnelles" lors des fouilles archéologiques estivales

