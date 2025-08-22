Alors que de nombreux Lyonnais et Lyonnaises ont déserté la ville, d'autres travaillent tout l'été à Lyon et dans sa métropole. L'occasion pour Lyon Capitale de partir à la rencontre de celles et de ceux qui font tourner Lyon durant l'été. Pour ce deuxième épisode, nous avons rendez-vous avec Anaïs, conseillère de séjour à l'Office du Tourisme de Lyon.

Alors que les touristes se succèdent sur le pavillon Only Lyon, c'est au sein du "rectangle", dans les bureaux de l'Office du Tourisme place Bellecour, qu'Anaïs nous attend. Pour le deuxième été consécutif, la jeune femme occupe le poste de conseillère de séjour pour la ville de Lyon. Sa mission : faire découvrir la ville aux touristes étrangers et français : "Je conseille la clientèle sur ce qu'il y à faire, je fais aussi beaucoup de vente d'activités, de croisière et de visites guidées", explique Anaïs. Un métier "passion", qui nécessite de travailler en période estivale, lorsqu'une partie des Lyonnais désertent la ville.

"Je suis fière de représenter Lyon"

Originaire du Nord de la France, Anaïs est tombée amoureuse de Lyon il y a quelques années, et ce, jusqu'à promouvoir sa ville d'adoption : "J'aime travailler à l'Office du tourisme pour le contact client, pour pratiquer les langues étrangères, mais surtout pour promouvoir et conseiller cette ville que j'adore", témoigne la jeune femme sourire aux lèvres.

Elle poursuit : "Forcément je suis fière de représenter Lyon, je suis fière de dire aux clients : vous êtes dans une ville où vous allez bien manger, où vous allez découvrir plein de choses." A travers ses échanges quotidiens, elle espère transmettre sa passion : "Il y a une tellement belle histoire dans cette ville, je suis heureuse de montrer toutes les choses qu'on peut y faire, beaucoup ne s'en doutent pas."

Une saison différente mais pas plus chargée

Contrairement à certaines villes françaises, l'été n'est pas la période la plus dense pour l'Office du tourisme de Lyon : "Il n'y a pas forcément plus de touristes en été. Les périodes où nous avons le plus de monde sont surtout le printemps et la Fête des Lumières", affirme Anaïs. Juillet-août demande néanmoins une organisation particulière en raison de l'arrivée des renforts estivaux : "Il y a pas mal de nouveaux recrutements en été pour venir épauler les équipes, on a un grand briefing avant la saison pour nous préparer aux événements", ajoute la jeune femme.

Des équipes, mais aussi des demandes différentes : "En été, les demandes sont différentes, on fait plus de croisières, de visites, de canoë, de paddle...", témoigne la conseillère. Elle poursuit : "Il y a aussi beaucoup de personnes, notamment des Allemands et des Belges, qui viennent faire du vélo sur la Via Rhôna ou sur la Voie Bleue."

"Travailler en été n'est pas un sacrifice"

Avec la chaleur d'autres problématiques, nécessitant des adaptations, émergent : "Quand il y a des périodes de fortes chaleurs on adapte les horaires de visites, mais parfois ce n'est pas possible et nous sommes contraints d'annuler", explique Anaïs. Un cas de figure survenu en juin dernier lors de la canicule : "Durant cette période, nous avons aussi eu beaucoup de demandes sur les ouvertures de piscine, sur la façon de se rendre à Miribel, sur où remplir sa gourde... ça change".

Malgré tout, Anaïs ne perçoit pas le fait de travailler en été comme une contrainte : "J''ai toujours été sur ce rythme là donc j'ai l'habitude de travailler en été, ça permet à ceux qui travaillent toute l'année de se reposer, pour moi ce n'est pas un sacrifice", termine la jeune femme.

Quatre activités incontournables à Lyon selon Anaïs :

- Monter sur les toits de la Basilique de Fourvière pour sa vue "incroyable"

- Déjeuner dans un bouchon lyonnais labellisé

- Visiter le musée Lumière (le préféré d'Anaïs)

- Prendre le goûter avec une praluline de chez Pralus

