Près de Lyon : un homme armé d'un couteau s'en prend à son fils et son ex-épouse

Après s'en être pris à son fils et son ancienne compagne, un quinquagénaire a été interpellé à son domicile à Écully, dans la métropole de Lyon.

Un homme de 55 ans est suspecté d'avoir blessé l'un de ses fils à coups de couteau, avant de violenter son ancienne compagne. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés mercredi 20 août, vers 8h20, devant le domicile des deux victimes, à Villeurbanne.

Muni d'un couteau, le père aurait d'abord attaqué son fils, avec qui il n'entretient plus de lien. Principalement touché au bras, l'enfant a été sérieusement blessé. Trente jours d'incapacité totale de travail (ITT) lui ont été délivrés.

Arrivée dans un second temps munie de bombes lacrymogènes et d'un pistolet à impulsion électrique, son ex-épouse a également été victime de violences, sans savoir si elle a été touchée par l'arme blanche. Elle s'est vu délivrer quinze jours d'ITT.

Condamné pour violences conjugales

Après avoir pris la fuite au Luxembourg, l'homme a finalement été interpellé à son domicile jeudi matin, avant 8 heures, à Écully. Il a été placé en garde à vue et a nié l'usage d'une arme blanche, toujours selon le quotidien. Le suspect sera déféré avant samedi matin devant un magistrat pour violence avec arme. En 2016, il avait été condamné pour des violences conjugales à l'origine de sa rupture avec son ancienne compagne.