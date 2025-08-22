Actualité
Special advisor to Lyon’s president, former player Bernard Lacombe celebrates with fans his retirement ahead of the French L1 football match between Olympique Lyonnais and Stade Rennais Football Club at the Groupama stadium in Decines-Charpieu near Lyon, central eastern France on December 15, 2019. (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

OL : pour le premier match de la saison à domicile, un hommage sera rendu à Bernard Lacombe

  • par Nathan Bigué

    • La mémoire de Bernard Lacombe sera honorée lors de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz, ce samedi 23 août au Groupama Stadium.

    Un peu moins de deux mois après la disparition de Bernard Lacombe, le 27 juin dernier, un hommage lui sera rendu ce samedi au Groupama Stadium, à l'occasion du premier match de la saison de l'OL à domicile, contre le FC Metz (21h05). C'est à la 9e minute du match - en référence à son numéro de maillot - que la mémoire de l'ancien joueur, entraîneur et dirigeant lyonnais sera honorée.

    Un second hommage au troisième meilleur buteur de l'histoire de l'OL (149 buts) sera rendu le dimanche 31 août, contre l'Olympique de Marseille, toujours au Groupama Stadium. Ses proches et ses amis seront présents.

    Un hommage pour Gérard Drevet

    Ce samedi, le club rhodanien prévoit également d'honorer la mémoire de Gérard Drevet, grand nom de l'académie lyonnaise récemment décédé. Cet instant de recueillement est prévu avant le début du match OL-Metz.

    Lire aussi : Décès de Bernard Lacombe : le dernier coup franc d'une légende de l'OL

    à lire également
    Lyon : la proposition de Pierre Olivier (LR) pour éviter des noyades sur les quais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la proposition de Pierre Olivier (LR) pour éviter des noyades sur les quais 17:55
    OL : pour le premier match de la saison à domicile, un hommage sera rendu à Bernard Lacombe 17:21
    Rhône : deux accidents sur l’A6, l’une des victimes héliportée en urgence absolue 16:46
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Alcool, vitesse, téléphone au volant... Plus de 20 infractions lors d'un contrôle routier dans le Rhône 16:10
    Près de Lyon : un homme armé d'un couteau s'en prend à son fils et son ex-épouse 15:28
    d'heure en heure
    Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de noyades en légère baisse cette année 14:50
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Il menace "d’égorger" et de "violer" la préfète du Rhône : un homme condamné à un an de prison 14:09
    Lyon : les HCL dévoilent les résultas "très attendus au niveau international" d'une étude sur l'obésité sévère 13:34
    Saint-Genis-Laval modernise son site internet grâce à de l’IA générative 12:56
    Anaïs conseillère de séjour à l'Office du tourisme
    Ils travaillent pendant vos vacances - "Je suis fière de représenter Lyon" : rencontre avec Anaïs, conseillère à l'Office du Tourisme 12:15
    Dernière semaine pour profiter des animations d'été à Villeurbanne 11:37
    Au sud de Lyon, des "découvertes exceptionnelles" lors des fouilles archéologiques estivales 10:59
    Vénissieux : il tente de fuir et blesse un policier avec sa trottinette 10:21
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut