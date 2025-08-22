Special advisor to Lyon’s president, former player Bernard Lacombe celebrates with fans his retirement ahead of the French L1 football match between Olympique Lyonnais and Stade Rennais Football Club at the Groupama stadium in Decines-Charpieu near Lyon, central eastern France on December 15, 2019. (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

La mémoire de Bernard Lacombe sera honorée lors de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz, ce samedi 23 août au Groupama Stadium.

Un peu moins de deux mois après la disparition de Bernard Lacombe, le 27 juin dernier, un hommage lui sera rendu ce samedi au Groupama Stadium, à l'occasion du premier match de la saison de l'OL à domicile, contre le FC Metz (21h05). C'est à la 9e minute du match - en référence à son numéro de maillot - que la mémoire de l'ancien joueur, entraîneur et dirigeant lyonnais sera honorée.

Un second hommage au troisième meilleur buteur de l'histoire de l'OL (149 buts) sera rendu le dimanche 31 août, contre l'Olympique de Marseille, toujours au Groupama Stadium. Ses proches et ses amis seront présents.

Un hommage pour Gérard Drevet

Ce samedi, le club rhodanien prévoit également d'honorer la mémoire de Gérard Drevet, grand nom de l'académie lyonnaise récemment décédé. Cet instant de recueillement est prévu avant le début du match OL-Metz.

