Lyon : la proposition de Pierre Olivier (LR) pour éviter des noyades sur les quais

Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Olivier, propose d'installer des caméras thermiques sur les quais du Rhône et de la Saône.

Aménagement, circulation, fontaines... Depuis plusieurs semaines, le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver (LR), multiplie sur les réseaux sociaux les attaques contre les écologistes et semble partager des idées alternatives. Le candidat déclaré aux élections municipales de 2026 s'est intéressé, cette fois-ci, aux "nombreuses noyades", dit-il, sur les quais de Lyon.

Des caméras thermiques comme à Toulouse

"Nous devons mieux protéger nos berges, que ce soit sur les quais de Saône ou les quais du Rhône", estime le maire d'arrondissement dans une vidéo postée jeudi 21 août sur ses réseaux sociaux. "Et notamment dans cette période estivale où, on le sait, les quais sont largement fréquentés, notamment par des jeunes qui viennent passer de belles soirées", ajoute-t-il.

Lire aussi : "Ici, on n'a pas de culture maritime" : un été noir de noyades dans le Rhône

Pour cela, il propose l'installation de caméras thermiques, comme l'a fait la ville de Toulouse, le long des berges de la Garonne. Aujourd'hui, elle en comptabilise seize. Ce système permet de capter la chute d'un corps dans l'eau et d'avertir immédiatement les sapeurs-pompiers ou postes de supervision. En juillet dernier, un sans-abri de 40 ans, sous l'emprise de l'alcool, s'était jeté à l'eau dans le Rhône, avant d'être repêché sans vie.

Attention tout de même à ne pas confondre ces chutes mortelles - très rares et régulièrement liées à l'alcool - avec les noyades qui surviennent lors des baignades pour des raisons beaucoup plus multiples : apprentissage de la nage, lieux autorisés ou non, chaleur, fatigue...

Chaque année, il y a des dizaines de noyades à Lyon.

À Toulouse, les caméras thermiques sauvent déjà des vies.

➡️ Je propose d’installer ce dispositif innovant sur les quais du Rhône et de la Saône.

Il est temps d’agir !

Vivement 2026 pic.twitter.com/fIC83LP3Op — Pierre OLIVER (@poliver69) August 21, 2025

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de noyades en légère baisse cette année