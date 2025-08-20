Du 4 au 7 septembre prochains, les Puces du Canal de Villeurbanne accueilleront des marchands venus de toute l'Europe pour le "déballage international".

Tenue aux Puces du Canal de Villeurbanne, cette brocante géante sera l'occasion de se procurer des objets venus de toute l'Europe à prix cassés.

Si la vente est réservée aux professionnels, le site sera ouvert aux particuliers dès 10 heures. 200 boutiques et plusieurs spots de restauration seront également ouverts sur place pour l'occasion.

