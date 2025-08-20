Actualité
Puces du canal (@Lyon Tourisme)

Villaurbanne : un déballage international s'installe aux Puces du Canal

  • par Loane Carpano

    • Du 4 au 7 septembre prochains, les Puces du Canal de Villeurbanne accueilleront des marchands venus de toute l'Europe pour le "déballage international".

    Du 4 au 7 septembre prochains, des marchands venus d'Europe entière poseront bagages à Villeurbanne pour le "déballage international" : l'événement phare des professionnels de la brocante.

    Tenue aux Puces du Canal de Villeurbanne, cette brocante géante sera l'occasion de se procurer des objets venus de toute l'Europe à prix cassés.

    Si la vente est réservée aux professionnels, le site sera ouvert aux particuliers dès 10 heures. 200 boutiques et plusieurs spots de restauration seront également ouverts sur place pour l'occasion.

