Saint-Genis-Laval modernise son site internet grâce à de l’IA générative

La Ville de Saint-Genis-Laval s’associe avec l’entreprise lyonnaise Wikit afin d’intégrer de l’intelligence artificielle générative dans son site internet.

Souhaitant moderniser ses outils et améliorer la transmission d’informations auprès de ses habitants, la Ville de Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon, devient l’une des premières municipalités de la métropole a intégrer de l’intelligence artificielle générative à son site internet.

Comprendre les formulations et soulager les services municipaux

En association avec l’entreprise lyonnaise Wikit, la municipalité dispose désormais d’un chatbot citoyen basé sur l’IA générative ainsi que d’un nouveau moteur de recherche. "Une innovation forte dans le paysage des collectivités locales", se félicite Saint-Genis-Laval dans un communiqué ce vendredi. Ce chatbot doit par exemple être capable de "comprendre les formulations naturelles et de fournir des réponses contextualisées" ainsi que "de réduire les points de friction et de soulager les services municipaux des demandes récurrentes."

Le moteur de recherche, quant à lui, peut désormais analyser "l’intention de l’utilisateur, restituer une réponse synthétique et proposer des liens pertinents, y compris à partir de documents administratifs comme des délibérations ou arrêtés." En s’associant avec une entreprise lyonnaise, la Ville de Saint-Genis-Laval s’assure par ailleurs que les données sont hébergées en France, "dans le respect des exigences de sécurité et de souveraineté des collectivités", conclut-elle.

