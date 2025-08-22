Actualité

Saint-Genis-Laval modernise son site internet grâce à de l’IA générative

  • par Clémence Margall

    • La Ville de Saint-Genis-Laval s’associe avec l’entreprise lyonnaise Wikit afin d’intégrer de l’intelligence artificielle générative dans son site internet.

    Souhaitant moderniser ses outils et améliorer la transmission d’informations auprès de ses habitants, la Ville de Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon, devient l’une des premières municipalités de la métropole a intégrer de l’intelligence artificielle générative à son site internet.

    Comprendre les formulations et soulager les services municipaux

    En association avec l’entreprise lyonnaise Wikit, la municipalité dispose désormais d’un chatbot citoyen basé sur l’IA générative ainsi que d’un nouveau moteur de recherche. "Une innovation forte dans le paysage des collectivités locales", se félicite Saint-Genis-Laval dans un communiqué ce vendredi. Ce chatbot doit par exemple être capable de "comprendre les formulations naturelles et de fournir des réponses contextualisées" ainsi que "de réduire les points de friction et de soulager les services municipaux des demandes récurrentes."

    Le moteur de recherche, quant à lui, peut désormais analyser "l’intention de l’utilisateur, restituer une réponse synthétique et proposer des liens pertinents, y compris à partir de documents administratifs comme des délibérations ou arrêtés." En s’associant avec une entreprise lyonnaise, la Ville de Saint-Genis-Laval s’assure par ailleurs que les données sont hébergées en France, "dans le respect des exigences de sécurité et de souveraineté des collectivités", conclut-elle.

    Lire aussi : "La Métropole de Lyon a donné son accord" : Saint-Genis-Laval défend son alternative à Vélo'v taclée par Bruno Bernard

    à lire également
    Anaïs conseillère de séjour à l'Office du tourisme
    Ils travaillent pendant vos vacances - "Je suis fière de représenter Lyon" : rencontre avec Anaïs, conseillère à l'Office du Tourisme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saint-Genis-Laval modernise son site internet grâce à de l’IA générative 12:56
    Anaïs conseillère de séjour à l'Office du tourisme
    Ils travaillent pendant vos vacances - "Je suis fière de représenter Lyon" : rencontre avec Anaïs, conseillère à l'Office du Tourisme 12:15
    Dernière semaine pour profiter des animations d'été à Villeurbanne 11:37
    Au sud de Lyon, des "découvertes exceptionnelles" lors des fouilles archéologiques estivales 10:59
    Vénissieux : il tente de fuir et blesse un policier avec sa trottinette 10:21
    d'heure en heure
    Tony Parker prêt à quitter la présidence de l’Asvel en 2026 ? 09:44
    Clean in Lyon 2024
    "Clean in Lyon" renouvelle son opération de ramassage de déchets à destination des entreprises 09:09
    police judiciaire
    Lyon : un appartement criblé de balles puis incendié dans le 8e arrondissement 08:31
    Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon 08:03
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : il est condamné à 30 mois de prison après un violent vol à l'arraché 07:38
    Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : du mieux dans le ciel de Lyon ce vendredi, 24 degrés attendus 07:17
    Sarah Peillon
    Le magazine bilan de la Métropole de Lyon, "une communication électorale déguisée" accuse Renaissance 21/08/25
    Nathalie Perrin-Gilbert au conseil municipal, le 19 novembre 2018 © Tim Douet
    Municipales 2026 : deux élus quittent Lyon en commun, Perrin-Gilbert siégera sans étiquette 21/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut