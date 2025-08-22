Le conducteur, alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, a percuté un véhicule de gendarmerie, à Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon. Il a été placé en détention provisoire.

Dans la nuit du 17 au 19 août, les gendarmes de la brigade de Brignais sont intervenus à Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon, pour des faits de menaces. D'après nos confrères du Progrès, plusieurs individus ont pris la fuite à bord d'un véhicule à la vue des gendarmes.

Des patrouilles ont été appelées en renfort. Dont le peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie (PSIG) de Givors, qui a été percuté par un véhicule, semblable à celui en fuite. Seul le conducteur se trouvait à bord. L'homme, alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, aurait perdu le contrôle de sa voiture dans un virage.

Interpellé et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et délits routiers, il a été présenté au parquet. Dans l'attente de son jugement, l'homme a été placé sous contrôle judiciaire. Il devra également se soumettre au pointage à la gendarmerie et à une interdiction de conduire un véhicule motorisé.