Illustration gendarmerie.

Alcoolisé et sous stupéfiants, il percute les gendarmes après un refus d'obtempérer au sud de Lyon

  • par Nathan Bigué

    • Le conducteur, alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, a percuté un véhicule de gendarmerie, à Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon. Il a été placé en détention provisoire.

    Dans la nuit du 17 au 19 août, les gendarmes de la brigade de Brignais sont intervenus à Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon, pour des faits de menaces. D'après nos confrères du Progrès, plusieurs individus ont pris la fuite à bord d'un véhicule à la vue des gendarmes.

    Des patrouilles ont été appelées en renfort. Dont le peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie (PSIG) de Givors, qui a été percuté par un véhicule, semblable à celui en fuite. Seul le conducteur se trouvait à bord. L'homme, alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, aurait perdu le contrôle de sa voiture dans un virage.

    Interpellé et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et délits routiers, il a été présenté au parquet. Dans l'attente de son jugement, l'homme a été placé sous contrôle judiciaire. Il devra également se soumettre au pointage à la gendarmerie et à une interdiction de conduire un véhicule motorisé.

    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Fabienne Buccio
    Anaïs conseillère de séjour à l'Office du tourisme
