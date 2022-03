Un conseil de la Métropole de Lyon se déroule ce lundi et ce mardi (14 et 15 mars). Les interventions préalables ont (encore) été le sujet de saillies de l'opposition.

Entre l'exécutif écologiste à la Métropole de Lyon et son opposition, c'est (très) compliqué depuis plusieurs mois. Lyon Cap' vous en a fait le récit à de nombreuses reprises.

Ce lundi matin, les interventions des membres de l'opposition ont de nouveau très offensives contre Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, lors des interventions préalables.

C'est (très) tendu, depuis plusieurs mois, entre Bruno Bernard et l'opposition

David Kimelfeld, l'ancien président de la Métropole de Lyon (2017-2020), aujourd'hui président du groupe Progressistes et Républicains, et Philippe Cochet, le président du principal groupe d'opposition (de la droite et du centre), aussi maire de Caluire, n'ont pas ménagé le président de la Métropole.

Louis Pelaez, le président du groupe Inventer la Métropole de demain, celui de Gérard Collomb (l'ancien maire de Lyon et président de la Métropole de Lyon), non plus. "Au fond, vous n’êtes pas les écologistes. Non, vous êtes les égo-logistes. L’égo, le « moi », vous adressant uniquement à ceux qui vous ressemblent", a notamment martelé Pelaez. "«La Métropole pour nous», tel était votre slogan de campagne. Au moins, vous ne nous avez pas trompés là-dessus", a-t-il tancé.

Des débats sur la Zone à faibles émissions sont notamment au programme lundi du conseil de la Métropole de Lyon. Le vice-président écologiste de la Métropole de Lyon, Jean-Charles Kohlhaas, a fait longuement le point sur le sujet dans Lyon Capitale fin février. Il répond à toutes les interrogations sur la ZFE : calendrier, périmètre de la ZFE, aides, dérogations.

