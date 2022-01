Covid-19 : après des débats houleux, le projet de loi sur le pass vaccinal adopté largement à l'Assemblée nationale

Vers 5h30 du matin, en pleine nuit du mercredi 5 janvier au jeudi 6 janvier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur le pass vaccinal en première lecture. Avec 214 voix pour et 93 contre. 27 députés se sont abstenus.

Le texte, validé la nuit dernière donc, "transforme" le pass sanitaire en pass vaccinal. En résumé, il ne sera plus possible pour un non-vacciné d'aller au restaurant une fois que le projet de loi sera totalement examiné et qu'il entrera en vigueur. Un simple test PCR ou antigénique négatif ne suffira plus.

Sur les rangs de l'Assemblée nationale, 214 voix POUR, 93 voix CONTRE. Sans surprise, les députés LREM de la majorité d'Emmanuel Macron ont très largement voté en faveur du texte. Chez LREM, 134 députés ont voté POUR, 3 CONTRE. 32 députés Modem ont également voté en faveur du texte, aucun contre. 8 députés Agir ont aussi voté POUR, aucun CONTRE.

Le texte fracture LR et le PS, les députés divisés

Le texte sur le pass vaccinal a complètement divisé la droite. Avec 28 voix POUR, 24 CONTRE et 22 abstentions au sein du principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, chez les LR. A gauche, les socialistes sont également très divisés, avec 7 votes POUR, 10 votes CONTRE et trois abstentions.

L'ensemble des députés Insoumis qui ont voté (15) ont tous voté CONTRE, comme la grande majorité des députés communistes et comme l'ensemble des députés non-inscrits (dont Delphine Batho, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Cédric Villani) hormis Emmanuelle Ménard qui a voté POUR.