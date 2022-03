Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael (PS), a révélé ses déplacements et rencontres pour la semaine du 14 au 20 mars 2022.

Retrouvez ci-dessous les rendez-vous de Cédric Van Styvendael pour la semaine.

Lundi 14 mars :

- Conseil métropolitain

Mardi 15 mars :

- Conseil métropolitain

Mercredi 16 mars :

- Séminaire des administrateurs des OPH Est Métropole Habitat - Grand Lyon Habitat et Lyon Métropole Habitat

- Soirée d’ouverture du Festival des Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-Américain – Cinéma Le Zola

Jeudi 17 mars :

- Comité de pilotage T9

- Inauguration du nouveau bassin olympique du Centre nautique Etienne Gagnaire

Vendredi 18 mars :

- Rencontre avec le personnel de l’Ecole Nationale de Musique

- Rencontre avec Royal de Luxe (Villeurbanne - Capitale Française de la Culture 2022)

Samedi 19 mars :

- Commémoration en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

- Balade urbaine avec les habitants de St Jean organisée par le Sytral dans le cadre de la concertation continue

Dimanche 20 mars :

- Foulées de Villeurbanne

- Match LDLC ASVEL / FOS-SUR-MER - soirée de remerciements pour les professionnel.le.s de santé