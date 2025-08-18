Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

Si les températures sont en baisse, Météo France maintient encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune ce lundi 18 août.

L’air est plus respirable, mais il fait encore chaud dans la région. Météo France maintient une nouvelle fois deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour canicule ce lundi 18 août.

Les deux territoires concernés sont celui de l’Ardèche et de la Drôme. Il fera par exemple encore 34 degrés cet après-midi à Montélimar. La vigilance sera en vigueur toute la journée.