vague de chaleur canicule lyon
Image d’illustration canicule à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

  • par Clémence Margall

    • Si les températures sont en baisse, Météo France maintient encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune ce lundi 18 août. 

    L’air est plus respirable, mais il fait encore chaud dans la région. Météo France maintient une nouvelle fois deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour canicule ce lundi 18 août. 

    Les deux territoires concernés sont celui de l’Ardèche et de la Drôme. Il fera par exemple encore 34 degrés cet après-midi à Montélimar. La vigilance sera en vigueur toute la journée. 

    Métropole de Lyon : une explosion liée à une fuite de gaz fait un mort à Vénissieux

