Entretiens de Caluire-et-Cuire-Jean Moulin : réflexions sur l’engagement et la citoyenneté

Le 29 et 30 septembre, la 8e édition des Entretiens de Caluire-et-Cuire-Jean Moulin propose un événement autour de la question de l’engagement, à travers des rencontres avec des figures intellectuelles, politiques et citoyennes.

Il y a 80 ans, le préfet Jean Moulin était arrêté à Caluire. Qui d'autre que cette figure de la Résistance - et serviteur de l’État - pouvait incarner avec autant d'évidence l’engagement citoyen et républicain ?

C'est ainsi que le Radiant-Bellevue accueille depuis 2016, les Entretiens de Caluire-et-Cuire-Jean Moulin, un rendez-vous pour favoriser les débats, encourager le questionnement et la confrontation d’idées, ou mettre en lumière des initiatives citoyennes.

Intérêt général

Pour Robert Thévenot, adjoint à la citoyenneté de la Ville de Caluire, cet événement tente également de “rapprocher des points de vue parfois divergents, pour mieux faire émerger l’idée commune d’intérêt général”.

La philosophe Cynthia Fleury © Bénédicte Roscot

Ainsi lors de cette 8e édition, des personnalités venues d’horizons variés comme Gilles Boeuf (biologiste), Benjamin Douteau (militaire), Cynthia Fleury (philosophe), Latifa Ibn-Ziaten (fondatrice de l’association Imad pour la Jeunesse et la Paix), Rose-May Lucotte (co-fondatrice de la start-up ChangeNOW), Jean-Claude Mailly (syndicaliste) et Maud Sarda (historienne), apporteront leur éclairage et échangeront sur le thème de l'engagement.

Des temps de rencontres sont également prévus avec des acteurs du territoire. Des jeunes citoyens, des responsables associatifs, des enseignants ou des sportifs témoigneront de leur engagement au quotidien.

Expos et spectacle

Des tables-rondes, des conférences mais aussi des expositions, viendront nourrir les débats tout au long du week-end.

À ne pas rater, l’exposition Regards pour l’histoire, autour de captations vidéo, de dessins de presse et de BD, consacrée au procès de Klaus Barbie.

Ces femmes qui ont réveillé la France © Stéphane Kerrad KBS studios

En ouverture de ces Entretiens, Ces femmes qui ont réveillé la France, un spectacle interprété par Jean-Louis Debré - ancien ministre et président de l’Assemblée générale - rend hommage aux pionnières qui se sont engagées pour les droits des femmes (lire également notre article ici).

Engagez-vous ! Entretiens de Caluire-et-Cuire – Jean Moulin, 29 et 30 septembre. Renseignements : http://entretiens.ville-caluire.fr/

Ces femmes qui ont réveillé la France – Le 28 septembre, au Radiant-Bellevue