Voeux de Grégory Doucet : "comme un discours d'adieu"

Grégory Doucet, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon, lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, le 5 janvier 2026

A deux mois des élections municipales, le maire de Lyon a accueilli les Lyonnais pour la dernière cérémonie des voeux de son mandat.

Grégory Doucet a prononcé, lundi 5 janvier 2026, ses derniers vœux avant les élections municipales du printemps prochain. Contraint par la réserve électorale, il a pris soin d'éviter tout bilan ou toute annonce, mais a formulé, dans les grands salons d'honneur de l'Hôtel de Ville, pleins à craquer, des souhaits pour Lyon : santé, liens sociaux solides, soutien aux associations menacées par les coupes budgétaires de l'État, sécurité au sens large (logement, emploi, protection sociale), liberté d'expression et d'entreprendre, vitalité économique et culturelle, apaisement urbain malgré les travaux en cours, protection des plus vulnérables, responsabilité écologique, et solidarité face aux crises mondiales. Il a terminé son discours de quinze minutes en célébrant les événements fédérateurs de 2025 (fête des Lumières, biennale de la danse, Eurogames).

Le ton choisi était plutôt équilibré et prudent, naviguant habilement entre les contraintes de la réserve électorale et le contexte pré-électoral. Le discours affichait la volonté de clôturer un mandat en douceur, sans pouvoir explicitement défendre son bilan.

Un discours humaniste et éthique, Grégory Doucet insistant sur les valeurs écologistes et sociales sans militantisme excessif. Un discours consensuel et fédérateur, porté par des valeurs universelles (santé, sécurité, solidarité), qui a évité tout propos clivant. A un bémol près, Grégory Doucet souhaitant "une ville où l’on se parle, où l’on débat sans se déchirer, où l’on accepte la pluralité des points de vue, sans renoncer à l’exigence du respect. Une ville qui ne cède ni aux anathèmes, ni aux simplifications, ni aux oppositions artificielles." Ses opposants, présents dans la salle, Jean-Michel Aulas en tête, ont certainement apprécié.

Quelques piques politiques ont été envoyées : critique des coupes budgétaires de l'État sur les associations, mention de la crise des finances publiques nationale.

1200 Lyonnais on été invités, lundi 5 janvier, pour assister à la dernière cérémonie des voeux du mandat de Grégory Doucet

11 fois le mot sécurité, 1 fois le mot écologie

Globalement résigné, le maire de Lyon a été plus défensif sur certains sujets sensibles, comme la sécurité, longuement développée, que lui et son équipe ont refusé de regarder en face pendant longtemps, laissant l’État gérer, évitant soigneusement un sujet qu’ils jugeaient trop piégé, trop connoté, trop éloigné de leur ADN politique.

Le mot sécurité a été employé 11 fois quand l'écologie ("responsabilité écologique") n'a été entendue qu'1 seule fois. Cette répartition ne doit rien au hasard : les écologistes lyonnais ont définitivement changé de logiciel d’une campagne municipale à l’autre. En 2026, ils ont intégré que l’environnement n’était plus un thème porteur. Une stratégie assumée qui peut aussi se lire comme l'aveu d'un malaise.

Le respect du code de la route, "une des bases non négociables de la cohésion sociale et du pacte du vivre ensemble", s'est aussi invité, une petite musique se faisant entendre depuis quelques mois sur le non-respect des règles par les cyclistes de plus en plus nombreux en ville... même si le maire n'a pas voulu se couper d'une partie de son électorat en insistant d'un "quelque que soit la mobilité choisie".

Les travaux, reconnus comme "compliquant" la vie, ont également été évoqués, provoquant quelques bruissements dans l'assistance. Une assistance plutôt très attentive et très respectueuse, pendant les quinze minutes qu'a duré le discours du maire de Lyon, très applaudi. "Comme un discours d'adieu" glissait une invitée.

Lire aussi :