Des Arts toujours aussi Florissants à l’Auditorium 

Fondé en 1979, l’ensemble Les Arts Florissants tire son nom de l’opéra de chambre de Marc-Antoine Charpentier. Un compositeur emblématique pour la formation baroque qui lui consacre ses premiers programmes et enregistrements (petits oratorios et opéras).

Presque un quart de siècle plus tard, l’ensemble à géométrie variable dévolu à la musique vocale compte parmi les plus grandes institutions dans le domaine baroque.

Si son fondateur, et chef d’orchestre historique, William Christie, cède régulièrement la main depuis plusieurs années à son codirecteur musical Paul Agnew, c’est en personne qu’il viendra défendre ce programme qui sonne déjà comme un retour aux sources.

Les Arts Florissants par Les Arts Florissants : la boucle est bouclée ! Avec en prime La Descente d’Orphé́e aux Enfers du même Marc-Antoine Charpentier.

Les Arts Florissants – Lundi 23 février à 20 h à l’Auditorium