Culture
William Christie © Oscar Ortega

Des Arts toujours aussi Florissants à l’Auditorium 

  • par Guillaume Médioni

    • Fondé en 1979, l’ensemble Les Arts Florissants tire son nom de l’opéra de chambre de Marc-Antoine Charpentier. Un compositeur emblématique pour la formation baroque qui lui consacre ses premiers programmes et enregistrements (petits oratorios et opéras). 

    Presque un quart de siècle plus tard, l’ensemble à géométrie variable dévolu à la musique vocale compte parmi les plus grandes institutions dans le domaine baroque. 

    Si son fondateur, et chef d’orchestre historique, William Christie, cède régulièrement la main depuis plusieurs années à son codirecteur musical Paul Agnew, c’est en personne qu’il viendra défendre ce programme qui sonne déjà comme un retour aux sources. 

    Les Arts Florissants par Les Arts Florissants : la boucle est bouclée ! Avec en prime La Descente d’Orphé́e aux Enfers du même Marc-Antoine Charpentier.

    Les Arts Florissants – Lundi 23 février à 20 h à l’Auditorium

    à lire également
    Danse, cirque, humour et poésie : la folie douce des Chicos Mambo

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En direct. À Lyon, plusieurs centaines de personnes arrivent à la marche en hommage à Quentin 14:50
    Des Arts toujours aussi Florissants à l’Auditorium  14:21
    Rhône : la circulation a repris sur la RD16E2, au niveau du pont d’Azergues 13:44
    Danse, cirque, humour et poésie : la folie douce des Chicos Mambo 12:29
    CGT drapeau
    "Non au démantèlement de la Maison des Enfants" : à Lyon, la CGT sera en grève le 27 février 11:58
    d'heure en heure
    Rhône : une fillette de 5 ans appelle les pompiers et sauve sa mère victime d’un arrêt cardiaque 11:22
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce samedi à Lyon  10:45
    Nathalie Perrin Gilbert
    Marche en hommage à Quentin : "Lyon n’est pas un terrain d’expérimentation pour des stratégies de banalisation", tance Nathalie Perrin-Gilbert 10:07
    Crues et avalanches : onze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  09:34
    Groupuscules d’ultra-droite attendus, horaire, parcours… Ce qu’il faut savoir avant la marche en hommage à Quentin Deranque à Lyon  09:00
    Météo Lyon nuages
    Météo : de la douceur et de possibles éclaircies attendues ce samedi à Lyon  08:40
    Benoit Savinel filtrabio
    Pollution au PFAS : "Nous sommes des raffineurs d'eau" 07:00
    Alain Bauer
    Lynchage de Quentin Deranque: "la romantisation de la mort est indispensable au recrutement" estime Alain Bauer 20/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut