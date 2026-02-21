En direct. Avant la marche à Lyon, une photo de Quentin affichée sur la façade de l'Hôtel de Région

La marche en hommage à Quentin Deranque s’apprête à s’élancer depuis la place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement. Entre 2 000 à 3 000 personnes sont attendues, alors que le rassemblement se tiendra sous haute tension en raison de possibles affrontements entre des groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche. Suivez notre direct et l’évolution de la situation à Lyon.

13h15 : Le portrait de Quentin affiché sur l'Hôtel de Région

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a affiché ce samedi une photo de Quentin Deranque sur sa façade, quelques jours après que le maire de Lyon, Grégory Doucet, a refusé la demande de son adversaire aux municipales, Jean-Michel Aulas, d’afficher le portrait de Quentin sur l’Hotel de Ville.

Le portrait de Quentin Deranque affiché sur l'Hôtel de Région (@Clémence Margall)

13 heures : Entre 2 000 à 3 000 personnes attendues

Entre 2 000 à 3 000 personnes, dont 600 militants d’ultra-droite sont attendus ce samedi 21 février pour la marche en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, 23 ans, roué de coups le 12 février en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, et décédé deux jours plus tard.

La marche va débuter à 15 heures depuis la place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement, avant de rejoindre la rue Pré-Gaudry, la rue Crépet, puis le boulevard Yves Farge, avant d’arriver rue Victor Lagrange. Pour l’heure, ni le maire de Lyon, Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, ou le candidat Rassemblement national (RN) aux municipales Alexandre Humbert-Dupalais ne seront présents.

Jeudi, Grégory Doucet avait appelé l’Etat à interdire la marche en raison d’un "risque réel de débordements violents". Et d’ajouter : "Il apparaît que, pour garantir un cadre serein et prévenir toute violence, l’interdiction de cette manifestation constitue la seule décision responsable".

Lire aussi :

Emmanuel Macron appelle "tout le monde au calme", aucune interpellation réalisée

Ce samedi matin, le président Emmanuel Macron a appelé "tout le monde au calme", lors de l'ouverture du Salon international de l’Agriculture à Paris. Le chef de l’État a par ailleurs annoncé la tenue d’une réunion avec le gouvernement la semaine prochaine sur "les groupes d’action violente". "Dans la République, aucune violence n'est légitime. Il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir parce qu'elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices d'où qu'elles viennent", a-t-il ajouté.

Lors d'une rapide conférence de presse ce matin, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a assuré que les autorités avaient "l'habitude de genre ce grands événements", tandis que des arrivées en provenance de Paris, de l'Italie et de Suisse. "On ne tolérera pas des incidents dans la marche, et en marge de cette marche. On est là où doit être l’État et là où doit être la République, dans l’équilibre et dans le respect des personnes", a-t-elle déclaré. "Aucune interpellation" n'a été réalisée dans la nuit de vendredi à samedi.

Lire aussi : Lyon : une pétition contre la marche en hommage à Quentin Deranque récolte plus de 22 000 signatures

Dispositif de sécurité renforcé et périmètre interdit

Un dispositif de sécurité renforcée est déployé par les services de l’État, dont un "engagement à haut niveau des effectifs de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône", et "plusieurs compagnies républicaines de sécurité, dont la CRS 83, des escadrons de gendarmerie mobile, ainsi que de policiers nationaux déployés depuis différents départements de la région".

Plusieurs groupuscules d’extrême droite venus de toute la France sont attendus ce samedi, dont le collectif féministe identitaire Némésis, la Cocarde étudiante, l’Action française, Génération Europe, Patria Albiges, Lotherbund, Ingouvernables Nancy et Jeunes d’Or.

De ce fait, une interdiction de manifestation est également instaurée depuis 11 heures dans un large périmètre à Lyon. Ce dernier comprend toute la Presqu’île, ainsi que les quartiers de Gerland et de la Guillotière. Il sera en vigueur jusqu’à 3 heures, dimanche.

Lire aussi : Lynchage de Quentin Deranque: "la romantisation de la mort est indispensable au recrutement" estime Alain Bauer