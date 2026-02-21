Actualité
CGT drapeau
© Tim Douet

"Non au démantèlement de la Maison des Enfants" : à Lyon, la CGT sera en grève le 27 février

  • par Clémence Margall

    • Plusieurs syndicats seront en grève devant le siège de l’association la Sauvegarde 69 le vendredi 27 février à 14 heures pour dénoncer "les choix politiques" des dirigeants.

    Après une première mobilisation le 23 janvier, les organisations syndicales de la CFDT, CGT et Sud Solidaires appellent cette fois-ci à la grève le vendredi 27 février prochain. Celle-ci se tiendra à 14 heures devant le siège de la Sauvegarde 69, rue Jules Brunard, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Les syndicats demandent la fin des "politiques d’austérité"

    Depuis un mois, la direction générale de l’association Sauvegarde 69, spécialisée dans le secteur social et médico-social, resterait "sourde" aux revendications et n’aurait pas, "à ce jour", ouvert de négociation avec les syndicats.

    Ces derniers demandent notamment l’arrêt "immédiat" de la restructuration de la Maison des Enfants, "symbole des choix politique de l’association", soit "faire des économies au détriment du bien accompagner", mais également la fin des "politiques d’austérité" menées par la direction qui "affaiblissent la qualité" des missions des salariés et bénévoles.

    Les organisations syndicales appellent enfin la direction à pérenniser "des financements à hauteur des besoin" et à mettre "fin de la dégradation des conditions de travail" pour "une prise en charge digne des publics et répondant aux besoins de la population", écrivent-ils dans un communiqué.

    Lire aussi : "Il y a des trous dans la raquette" : à Lyon, la CGT des TCL interpelle les candidats aux élections locales

    Rhône : une fillette de 5 ans appelle les pompiers et sauve sa mère victime d’un arrêt cardiaque

