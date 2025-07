Coup d'envoi des Eurogames : un événement sportif "sous le signe de l'inclusivité et la diversité"

Du 23 au 26 juillet, la Ville de Lyon accueille la 22e édition des EuroGames, le plus grand événement sportif européen dédié à l'inclusivité et à la diversité des personnes LGBTQIA+.

Du 23 au 26 juillet, 5 500 athlètes venus du monde entier défendront les couleurs du sport inclusif et de la diversité lors des EuroGames tenus à Lyon. Le coup d'envoi de l'événement a été lancé ce mercredi 23 juillet à 11 h, en présence du maire de Lyon Grégory Doucet de plusieurs élus : "Nous savons qu'au delà des épreuves sportives, il y aura beaucoup de joie, un bel état d'esprit et une belle solidarité", annonce le maire.

En plus des épreuves sportives disputées chaque jours dans différents points de la Métropole, des tables rondes, des concerts, des animations et des stands rythmeront la vie du village EuroGames situé place du Maréchal Lyautey. L'objectif de cet événement selon Grégory Doucet : "Montrer l'image d'une ville de Lyon ouverte, humaniste et engagée pour l'égalité, où chacun peut vivre ce qu'il est", dans un contexte où les violences envers les personnes issues de la communauté LGBTQIA+ ne cessent de croître.

Inclusion dans le sport

Avec 5 500 athlètes venus du monde entier, les Eurogames visent à promouvoir l'inclusivité et la diversité des personnes LGBTQIA+ dans le sport. Les compétitions sportives seront donc "au coeur de l'événement" comme a tenu à le préciser le maire de Lyon.

Pendant trois jours, les athlètes venus de 50 pays différents s'affronteront dans 29 disciplines différentes. De l'athlétisme, du rugby, le running, du tennis, de l'ultimate frisbee, du volleyball ou encore du waterpolo, se dérouleront donc dans 27 sites sportifs répartis sur la Métropole.

Si une majorité d'épreuves se disputeront à huit clos, des initiations découverte au "quad ball", à l'"ultimate frisbee" et au "flag football" ouvertes au public, se tiendront sur la plaine des jeux de Gerland.

L'éco-responsabilité au coeur de l'événement

Pour cette nouvelle édition des EuroGames, l'organisation tient à mettre un point d'honneur sur une thématique : l'éco-responsabilité. Nommé événement "éco-responsable" par la charte des quinze engagements, ces EuroGames se positionnent parmi les tournois sportifs les plus responsables à l'échelle mondiale. Une valeur "cardinale" selon le président de l'événement Cédric Lemarié.

Décoration en draps recyclés, tee-shirts de secondes-main, stands locaux, sur le village de l'événement, tout est pensé de manière responsable. Même schéma pour les lots attribués aux sportifs : "Nous offrons uniquement des produits locaux, donc ça va être de l'alimentaire, des tickets de musée, des livres, comme ça chacun choisit ce dont il a besoin", explique Cédric Lemarié.

La totalité des maillots des sportifs comme ceux des bénévoles proviennent également de magasins de seconde main. Souvent inutilisables en raison de tâches apparentes ou de défaut, ces derniers ont pu bénéficier d'un relooking et d'un flocage "Eurogames", signé par trois artistes lyonnais.

L'ensemble des tee-shit distribués sur l'événement proviennent de seconde-main.

"Free-discrimination zone"

Seconde thématique mise en avant lors de ces EuroGames : la lutte contre quelconque discrimination. Pour cela une "free-discrimination zone" : "une zone où la discrimination qu'elle qu'elle soit est complètement proscrite" a été installée.

L'ensemble des bénévoles a été sensibilisé en amont de l'événement : "De façon à ce que si une personne se sent victime de discrimination elle soit directement prise en charge par les équipes." Une hot-line est également en service durant tout le long des EuroGames, en appui aux équipes présentes sur place.

En parallèle, un énorme travail avec les institutionnels impliqués dans la sécurité a été entrepris pour sécuriser le site : "Je pense que ces EuroGames sont les plus sécurisés qui aient existé", se félicite ainsi le président.

Lire aussi : Lyon accueillera le plus grand événement de sport inclusif d'Europe en juillet