Culture
© Michel Cavalca

Danse, cirque, humour et poésie : la folie douce des Chicos Mambo

  • par Martine Pullara

    • Les Chicos Mambo reviennent à Lyon avec un spectacle déjanté mêlant danse, cirque, humour et poésie. Que du plaisir !

    Après Tutu et Car/Men, la troupe des Chicos Mambo, menée par Philippe Lafeuille, fait une escale dans plusieurs théâtres de la région avec sa nouvelle création A4 (comme la feuille). 

    On se souvient de Tutu à la Maison de la danse où l’on découvrait des danseurs de haut niveau à la fois drôles et virtuoses, vêtus de costumes délirants qui revisitaient toutes les danses, du classique au contemporain sur le mode de la dérision, célébrant leur amour pour cet art. Tout aussi délirante, leur version 100 % masculine du chef-d’œuvre de Bizet a également marqué les esprits. 

    Le point de départ de cette pièce est le 4, chiffre favori de Lafeuille autour duquel il a créé des tableaux où la danse joue aussi bien avec le théâtre, le cirque et l’humour, faisant appel à quatre artistes issus de pratiques différentes qui tous dansent. L’un vient du hip-hop, un autre du contemporain et sont rejoints par un comédien et un jongleur/magicien. 

    Sur une page blanche, le chorégraphe pose des pas de quatre propres au ballet académique, des jeux chorégraphiques qui puisent dans des expressions du quotidien comme à 4 mains, couper les cheveux en 4, les 4 fers en l’air, à 4 pattes, tirer à 4 épingles, etc., sans oublier Les Quatre Saisons de Vivaldi, les 4 cavaliers de l’Apocalypse et le trèfle à 4 feuilles. 

    Vêtus cette fois-ci de costumes à fleurs ou à franges qui les amènent à créer une frénésie de mouvements sur une musique aussi bien classique qu’électro, les danseurs embarquent le public dans des univers fantasques avec des codes humoristiques empruntés tantôt au mime, au clown ou au stand-up, ponctués de jeux de mots mais aussi d’une belle poésie notamment avec des jetés de feuilles dans l’espace. 

    Faire de la danse une comédie, valoriser la singularité des interprètes, questionner la forme du ballet d’une manière unique, tel est l’objectif du chorégraphe dans toutes ses créations. Un objectif qu’il a toujours brillamment atteint !

    A4 (comme la feuille) - Cie Chicos Mambo – Le 25 février au Polaris (Corbas), le 26 à L’Aqueduc (Dardilly), le 27 au théâtre Jean-Carmet (Mornant), le 28 à l’espace Eole (Craponne). En mars, le 1er au théâtre de la Grenette (Belleville), le 18 au Briscope (Brignais) et le 24 avril au théâtre Karavan (Chassieu)

